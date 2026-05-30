پخش زنده
امروز: -
ادارهکل مدیریت بحران استان کرمان اعلام کرد که از روز یکشنبه ۱۰ خرداد تا پایان هفته، به دلیل استقرار و تقویت کمفشار حرارتی، افزایش دما و تداوم هوای گرم در تمامی مناطق استان پیشبینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، ادارهکل مدیریت بحران استان کرمان با استناد به هشدار سطح زرد ادارهکل هواشناسی استان اعلام کرد که از روز یکشنبه ۱۰ خرداد تا پایان هفته، به دلیل استقرار و تقویت کمفشار حرارتی، افزایش دما و تداوم هوای گرم در تمامی مناطق استان پیشبینی میشود.
بر اساس اعلام ادارهکل هواشناسی استان کرمان، از روز یکشنبه ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ تا جمعه ۱۴۰۵/۰۳/۱۵، با استقرار و تقویت سامانه کمفشار حرارتی، افزایش دما و ماندگاری هوای گرم در سراسر استان مورد انتظار است.
نوع مخاطره این سامانه، تکرار روزهای گرم غیرمتعارف عنوان شده و تمامی مناطق استان کرمان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
از مهمترین اثرات این شرایط جوی میتوان به افزایش مصرف حاملهای انرژی، بهویژه برق و گاز، احتمال گرمازدگی در گروههای حساس و همچنین احتمال بروز خسارات ناشی از تنش دمایی در بخشهای کشاورزی و دامپروری اشاره کرد.
در این راستا، مدیریت مصرف انرژی، خودداری از حضور غیرضروری در فضای باز و قرار گرفتن در معرض مستقیم نور خورشید، و نیز اتخاذ تمهیدات لازم برای کنترل دما و رطوبت در واحدهای کشاورزی و دامپروری به منظور پیشگیری از خسارات احتمالی توصیه شده است