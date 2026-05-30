رئیس هیئت مدیره انجمن صنعت باتری و ذخیره سازهای ایران گفت: اکنون اولویت ما حفظ تولید و اشتغال در واحدهای تولیدی است.
کاظم مرتاض در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما درباره موانع و مشکلات تامین مواد اولیه و حفظ تولید افزود: عمده مواد اولیه مورد نیاز برای تولید باتری از داخل و از شرکتهای تابعه تامین میشود و مشکلی در تامین مواد اولیه مورد نیاز نداریم.
وی با بیان اینکه اکنون مشکل اصلی ما در بحث تولید، قوانین داخلی است، گفت: عمده موانع ما در تولید، قوانینی است که متناسب با شرایط فعلی طراحی و وضع نشده است و این قوانین تولید را با موانعی مواجه میکند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران افزود: در واقع به طور ناخواسته از زمانهای قبل از جنگ تحمیلی سوم برای اصلاحات اقتصادی قوانینی وضع شده است که برای تولید موانع ایجاد میکند و اکنون این قوانین تسهیل نمیشود تا تولید کنندگان به عنوان سربازان اقتصادی بتوانند درعمل به وظایف خود به خوبی عمل کنند.
وی با بیان اینکه توصیه ما به دولت این است که با رفع موانع زمینه تولید و صادرات محصول را فراهم کند، گفت: طی دهههای گذشته تحریمها باعث شده است تا صنایع تولید باتری به خوداتکایی برسند و یا بعد از انتقال دانش، بومی شوند که با رفع موانع داخلی میتوانیم علاوه بر تامین نیاز داخل، بازارهای منطقهای را نیز تامین کنیم.
مرتاض افزود: اکنون موانع داخلی مانند تامین مواد اولیه گران باعث میشود که خط تولید متوقف شود.
وی گفت: امیدوارم دولت با اصلاح قوانین داخلی و سهل انگاری مقررات، موانع تولید را برطرف کند تا تولید رونق بگیرد و علاوه بر تامین نیاز داخل، بازارهای منطقهای را نیز در دست بگیریم.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنعت باتری و ذخیره سازهای ایران درباره تأمین مواد اولیه از داخل افزود: بخش عمدهای از مواد اولیه که در داخل تولید میشود و پیش از این از تولیدکنندگان داخلی مانند پتروشیمیها و صنایع فلزی تأمین میشد، در عمل از داخل تامین نمیشود و اگر هم از داخل تامین شود با چهار برابر قیمت جهانی این مواد اولیه به ما تحمیل میشود.
وی درباره واردات مواد اولیه مورد نیاز به صورت موقت نیز گفت: قوانین واردات موقت طوری اجرا نمیشود که ما بتوانیم با سرعت مواد اولیه مورد نیاز را تأمین کنیم و نیازهای خود را رفع کنیم.
مرتاض گفت: حمایت امروز دولت از تولید، کمک در تسهیل قوانین است، اگر دولت به تولیدکنندگان در قوانین کمرکی، اداری و ارزی کمک کند، بیشتر مشکلات و موانع تولید برطرف میشود.
وی افزود: در واقع اگر دولت اجازه دهد، کالا و موادی که متناسب با قیمت جهانی با ده درصد افزایش قیمت از خارج کشور وارد کنیم تا بتوانیم تولید و اشتغال را حفظ کنیم. اکنون وظیفه ما حفظ اشتغال و فعالیت واحدهای تولیدی است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران درباره مجوزهای واردات نیز گفت: اکنون مجوزهای واردات، خوب است، اما نمیتواند همه نیازهای تولید را رفع کند. مواد اولیه مورد نیاز با قیمت و کیفیت مناسب تامین نمیشود.