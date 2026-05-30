جاسوسی متا از کارمندان؛ ردیابی لحظهای فعالیت در اینستاگرام و فیسبوک
شرکت متا، مالک شبکههای اجتماعی اینستاگرام و واتساپ، با استفاده از ابزاری جدید تمامی کلیکها و حرکات ماوس کارکنان خود را ردیابی میکند؛
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
و به نقل از رویترز، شرکت متا سامانهای تحت عنوان MCI را راهاندازی کرده است که وظیفه آن ثبت ریزترین فعالیتهای دیجیتال کارکنان، از جمله جابهجایی میان منوها و تعامل با بیش از ۲۰۰ نرمافزار کاری است.
در حالی که متا هدف از این اقدام را آموزش هوش مصنوعی اعلام کرده، کارشناسان حقوقی بر این باورند که جمعآوری دادههای ارتباطی کارمندان، بهویژه در اروپا، نقض صریح قوانین حریم خصوصی است.
نارضایتی در لایههای داخلی این شرکت به اوج رسیده و برخی کارکنان، متا را به یک «کارخانه استخراج داده» تشبیه کردهاند که در آن هیچ راهی برای لغو نظارت یا عدم مشارکت در این طرح وجود ندارد.
این گزارشها بار دیگر پروندههای جنجالی متا در زمینه نقض حریم خصوصی را به صدر اخبار رسانده است.