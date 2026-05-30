موج ۹۱ اجتماع شبانه مردم قزوین امشب ساعت ۲۱ همزمان با جشن امامت و هدایت برگزار میشود؛ تجمعی برای پاسداشت ارزشها و گرامیداشت یاد شهید «اسماعیل هنیه» و شهدای غزه.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، مردم شریف قزوین ساعت ۲۱ امشب در مقابل مساجد پنج نقطه شهر گرد هم میآیند تا ضمن پاسداشت ارزشها، یاد و خاطره شهید والامقام «اسماعیل هنیه» و شهدای مظلوم غزه را زنده نگه دارند.
این اجتماع با هدف تجدید میثاق با آرمانها و ابراز همبستگی با مردم مظلوم فلسطین و غزه برپا میشود و از عموم شهروندان برای حضور در این برنامه دعوت شده است.