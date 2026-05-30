معاون توسعه مدیریت، امور حقوقی و مجلس سازمان ملی استاندارد ایران بر اهمیت حیاتی نقش نظارت و تایید صلاحیت در تضمین کیفیت کالا‌ها و خدمات و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مسعود منصور شنبه در بازدید از پژوهشکده منطقه‌ای سازمان ملی استاندارد خوزستان با قدردانی از تلاش‌های کارکنان بر لزوم به‌روزرسانی دانش کارشناسان، استفاده از فناوری‌های نوین در فرآیند‌های نظارتی و تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها برای حمایت از تولیدکنندگان و ارتقای کیفیت محصولات داخلی تاکید نمود.

وی با بیان اینکه این بازدید با هدف بررسی ظرفیت‌ها و فعالیت‌های پژوهشکده منطقه‌ای انجام شد اظهار کرد: آخرین وضعیت امکانات، تجهیزات آزمایشگاهی، طرح‌های پژوهشی و زمینه‌های توسعه همکاری‌های علمی و فنی در این بازدید بررسی شد.

منصور ادامه داد: رفع نیاز‌های تجهیزاتی و ظرفیت‌های موجود در راستای ارتقای کیفیت خدمات استاندارد بسیار ضروری است.

معاون توسعه مدیریت، امور حقوقی و مجلس سازمان ملی استاندارد ایران بر نقش پژوهشکده‌های منطقه‌ای در پشتیبانی علمی از فرآیند‌های استانداردسازی تاکید کرد و گفت: کنترل کیفیت و توسعه زیرساخت‌های فنی استان بسیار اهمیت دارد.

وی افزود: این بازدید در راستای سیاست‌های سازمان ملی استاندارد ایران برای تقویت زیرساخت‌های تخصصی، حمایت از فعالیت‌های علمی و پژوهشی و ارتقای سطح کیفی خدمات در استان صورت گرفت.

مدیرکل استاندارد خوزستان پیش از این اعلام کرد؛ ۲۶۰ پروانه کاربرد علامت استاندارد در گروه‌های اجباری و تشویقی در استان، به دلیل عدم انطباق، توقف تولید، ارائه نکردن مستندات فنی یا عدم رفع نواقص در مهلت‌های قانونی طی یک سال اخیر تعلیق یا ابطال شده است.