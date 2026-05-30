طبق آخرین ردهبندی فوتبال دیتا بیس، فولاد مبارکه سپاهان بهترین تیم ایران در آسیا شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از رسانه رسمی باشگاه سپاهان، سایت فوتبال دیتا بیس آخرین ردهبندی تیمهای ایران و آسیا را مشخص کرده است.
براین اساس تیم فوتبال فولاد مبارکه سپاهان بالاتر از سایر تیمها در رده نخست ایران قرار گرفت.
فولاد مبارکه سپاهان همچنین رتبه پنجم در آسیا را به دست آورد که بهترین رتبه در بین تیمهای ایرانی است. پس از سپاهان تیم پرسپولیس در رده هشتم آسیا و دوم ایران قرار دارد.