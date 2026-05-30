با تداوم وزش باد به نسبت شدید تا شدید در روز‌های آغازین هفته جاری، ایجاد گردوخاک به ویژه در نیمه جنوبی استان مرکزی پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ پیش بینی وضعیت هوای استان مرکزی به گفته رضا مرادی کارشناس هواشناسی بدین شرح است: بررسی و تحلیل آخرین خروجی مدل‌های پیش یابی حاکی از تداوم وزش باد نسبتا شدید تا شدید طی روز‌های ابتدایی هفته جاری (به ویژه نیمه جنوبی استان) می‌باشد به طوری که در برخی از ساعات سرعت وزش باد به بیش از ۷۰ کیلومتر بر ساعت خواهد رسید که می‌تواند سبب ایجاد گردوخاک در مناطق مستعد شود.

از این رو امروز هشدار سطح زرد شماره ۱۵ اداره کل هواشناسی استان مرکزی در خصوص مخاطرات ناشی از وزش باد شدید تا روز سه شنبه صادر شده است.

همچنین با کاهش ظرفیت ایجاد و انتقال گردوخاک از کشور‌های همجوار غربی کیفیت هوا در روز‌های آتی تا حدی بهبود پیدا خواهد کرد.

دمای هوا در هفته جاری نسبت به روز‌های گذشته کمتر خواهد شد.