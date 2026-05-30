به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، خبر‌های متنوعی از گوشه و کنار استان در بسته اخبار کوتاه ۹ خرداد ۱۴۰۵ جای گرفته است.

نجات شوکای گرفتار و بازگشت امن به طبیعت سیاهرود رودبار

رئیس اداره حفاظت محیط زیست رودبار گفت: یک رأس شوکای گرفتار در فنس‌های اطراف روستای گردویشه، با کمک اهالی روستا نجات یافت، وپس از بررسی وضعیت سلامت و انجام اقدامات درمانی، با موفقیت در زیستگاه طبیعی خود در منطقه حفاظت‌شده سیاهرود شهرستان رودبار رهاسازی شد.



نشست بررسی چالش‌های حوزه بهداشت و درمان لاهیجان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان در این نشست با تأکید برتعامل و هم‌افزایی میان مسئولان اجرایی و حوزه سلامت، گفت: پیگیری مطالبات و رفع مشکلات بخش بهداشت و درمان ضروری است.

فرماندار لاهیجان و نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی هم در این جلسه خواستار تکمیل هر چه سریعتر کلینیک تخصصی و تخصیص خودرو آمبولانس به مرکز اورژانس ۱۱۵ این شهرستان شدند.

افتتاح نخستین مرکزتخصصی مشاوره حوزه سلامت مادر و کودک در شهرستان ماسال

فرماندار ماسال افتتاح این مرکزمشاوره را گامی مؤثر در مسیر ارتقای خدمات تخصصی سلامت دانست.

مدیر مرکزمشاوره تخصصی مامایی هم گفت: این مرکز در شهر شاندرمن فعالیت خود را آغاز کرده است.



گرامیداشت یاد و خاطره شهدای منطقه سیاه تن شهرستان صومعه‌سرا

مسول نهاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهرستان صومعه‌سرا دراین مراسم با اشاره به جنگ تحمیلی سوم و ایستادگی مردم با بصیرت در سنگر خیابان‌ها گفت:این حضورمیدانی مردم در بیعت با رهبر انقلاب اسلامی و حمایت از ایران اسلامی و نیرو‌های مسلح، خار چشم آمریکا جنایتکار، اسرائیل غاصب و منافقان و وطن فروشان است.