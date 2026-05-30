پخش زنده
امروز: -
مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی اعلام کرد: فلامینگو، اردک سرسفید و نیز سایر گونههای جانوری بومی در تالاب بین المللی قوری گول دیده شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، محمدحسین حسن زاده با بیان اینکه به لطف خدا با بارشهای مساعد چند ماه گذشته سطح تراز تالاب بین المللی قوری گول به حد قابل قبول رسیده است گفت: نیزارهای تالاب نیز توسعه یافته و پوشش مناسبی برای پرورش، زاد و ولد و زیستگاه پرندگان محیط طبیعی منطقه قوری گول بستان آباد را فراهم کرده است.
وی افزود: مشاهده دستههای پرشمار پرندگان مهاجر و حضور مجدد اردک سرسفید که از گونههای کمیاب و در حال انقراض به شمار میرود، نشاندهنده بهبود شرایط زیستگاهی و افزایش امنیت تالاب است، پرندگانی همچون آنقوت، چنگر، چوب پا در تالاب حضور دارند و درنا نیز مشاهده شده، اما، چون پرنده مهاجر است اقامت کوتاه مدتی داشته است.
حسن زاده همچنین بیان کرد: امسال تالاب قوری گول آبگیری مناسبی داشته است به طوری که اکنون تراز آن به ۱۹۱۱.۴۵ سانتی متر رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۷ سانتی متر بالاتر گزارش شده و حجم آب نیز آن به ۷۶۰ هزار مترمکعب رسیده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی یادآور شد: از طرفی خط انتقال آب از دامنههای سهند نیز که ۱۱ کیلومتر خواهد بود، در حال تامین است، به طوری که تاکنون سه کیلومتر از لوله آن خریداری شده است و برای هشت کیلومتر باقی مانده آن نیز از طریق منابع مالی حفاظت محیط زیست، آب منطقهای و برنامه و بودجه در حال تامین است.
تالاب بینالمللی قوریگول در ۴۰ کیلومتری شرق تبریز و نزدیکی بستانآباد، یکی از زیستبومهای مهم و ارزشمند شمالغرب کشور به شمار میرود. این تالاب با طول و عرض تقریبی چهار کیلومتر و مساحتی نزدیک به ۱۶ کیلومترمربع، بهعنوان یکی از تالابهای ثبتشده در کنوانسیون رامسر، نقش مهمی در پایداری اکولوژیک منطقه دارد.
بیشترین عمق ثبتشده این تالاب حدود ۱۳ متر است و این ویژگی در کنار منابع آبی دائمی و فصلی، محیطی پویا و سازگار با نیازهای انواع گونههای جانوری و گیاهی ایجاد کرده است. قوریگول ازجمله تالابهای غنی ایران است که بستر آن امکان رویش ۲۸۰ گونه گیاهی را فراهم میکند.
از منظر جانوری، تالاب قوریگول خانهای امن برای حدود ۱۰۰ گونه جانوری است که ستون اصلی آن را ۹۲ گونه از پرندگان مهاجر و بومی تشکیل میدهد. پرندگانی، چون اردک سرسفید، اردک بلوطی، اردک مرمری، و دهها گونه دیگر هر ساله این تالاب را بهعنوان محل زادآوری و استراحت انتخاب میکنند.
در کنار پرندگان انواعی از پستانداران و خزندگان نیز در این منطقه زندگی میکنند. جربیل ایرانی، موش کشتزار، موش مغان، روباه، گرگ و سمور سنگی تنها بخشی از پستانداران این تالاب هستند.
تالاب قوری گول در سال ۱۳۵۴ بهعنوان تالاب بینالمللی در کنوانسیون رامسر به ثبت رسید و از سال ۱۳۷۳ بهمنظور حفظ گونههای جانوری اطراف دریاچه جز مناطق شکار ممنوع مدیریت میشود؛ همچنین بهدلیل پذیرا بودن فصلی شماری از پرندگان حمایت شده مهاجر، از نظر زیستگاهی حائز اهمیت ملی و بینالمللی است.