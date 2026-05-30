در راستای اهمیت سلامت سبد غذایی خانوار، تعداد نانواییهای پخت نان کامل در خوزستان به ۲۰۸ مورد رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مهرداد شریفی، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و رئیس مرکز بهداشت استان بر لزوم ارتقای فرهنگ مصرف نان کامل تأکید کرد و گفت : با توجه به اهمیت حیاتی این موضوع در سلامت سبد غذایی خانوار، تعداد نانواییهای پخت نان با آرد کامل در سطح استان، از ۳ مورد در سال ۱۴۰۳ به ۲۰۸ مورد فعال افزایش یافت.
دکتر شریفی خاطرنشان کرد: نان کامل دارای فیبر، ویتامینهای گروه B، کلسیم، روی و منیزیم بیشتری است و با آرد کامل و سبوسدار تهیه میشود. مصرف نان کامل در کنترل و کاهش بیماریهای غیرواگیر مانند دیابت، فشار خون و چاقی نقش مؤثری دارد، بنابراین توصیه میشود حداقل یک وعده غذایی روزانه با نان کامل مصرف شود.
رئیس مرکز بهداشت استان با تشریح اقدامات صورت گرفته در زمینه فرهنگسازی مصرف نان کامل در استان، به اجرای پژوهشی گسترده در خصوص «آگاهی، نگرش و عملکرد جامعه نسبت به مصرف نان کامل» اشاره کرد و گفت: در این طرح، ۳۰۰۰ خانوار در سطح تمامی شهرستانهای استان توسط کارشناسان تغذیه مراکز خدمات جامع سلامت و با همکاری اندیشگاه سلامت دانشگاه، مورد پرسشگری قرار گرفتند تا بر اساس دادههای دقیق، مداخلات در راستای فرهنگسازی مصرف نان کامل طراحی شوند.
وی ادامه داد: در همین راستا، علاوهبر برگزاری ۳ جلسه کمیته برونبخشی، موضوع اهمیت نان کامل در شورای سلامت استان و همچنین در شورای سلامت شهرستانها مطرح شد تا هماهنگیهای لازم برای فعالسازی نانواییهای جدید و تداوم کار نانواییهای فعلی در تمامی شهرستانهای تابعه با جدیت پیگیری شود.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز از اجرای بیش از ۲۰۰۰ جلسه آموزشی در سطح شهرستانهای استان با هدف گسترش فرهنگ مصرف نان کامل خبر داد و تشریح کرد: علاوهبر این، در راستای فرهنگسازی عمومی، بیش از ۱۰۰ هزار دانشآموز در مدارس و بیش از ۵۰ هزار نفر از مراجعین به مراکز خدمات جامع سلامت و کارکنان ادارات، تحت آموزشهای تخصصی قرار گرفتند.
دکتر شریفی اظهار داشت: از دیگر اقدامات کلیدی در راستای ترویج مصرف نان سالم و ارتقای اطلاعرسانی و آگاهیبخشی عموم مردم در این زمینه، میتوان به پیگیری نصب بنر و بیلبوردهای آموزشی از طریق معاونت امور اجتماعی استانداری، طرح موضوع در شورای پیامگزاران سلامت ادارات و برگزاری دو وبینار اختصاصی جهت آموزش کارکنان دستگاههای اجرایی اشاره کرد.
رئیس مرکز بهداشت استان با تأکید بر نقش رسانه در سلامت جامعه، اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۳ برنامه رادیویی تخصصی با موضوع نان کامل اجرا شده و ۲۰ مقاله علمی مرتبط نیز در خبرگزاریها انتشار یافته است. همچنین فهرست و نشانی نانواییهای عرضه نان کامل، بهطور مستمر در سایت معاونت و کانالهای فضای مجازی جهت اطلاع شهروندان بهروزرسانی میشود.
وی گفت: با همکاری واحد آموزش سلامت و دبیرخانه ساغ (سلامت و امنیت غذایی)، محتوای پیامهای اطلاعرسانی و آگاهی عمومی جهت بنر سردرب نانواییها استانداردسازی و ارسال شده است. همچنین تاکنون ۱۵۰ بنر آموزشی در مراکز خدمات جامع سلامت نصب و تراکتهای متعددی در فضای مجازی و فیزیکی توزیع شد و پویش نان سالم با هدف فرهنگسازی مصرف نان کامل و ارائه آموزش در مراکز خدمات جامع سلامت، ادارات و مدارس در سطح استان برگزار گردید.