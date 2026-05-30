در آستانه روز جهانی بدون دخانیات، هشدار کارشناسان درباره روش‌های نوین صنایع دخانی برای جذب نسل جوان شدت یافته است.

نه به دخانیات، آری به طول عمر و نشاط

نه به دخانیات، آری به طول عمر و نشاط

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، این صنایع با استفاده از طعم‌های میوه‌ای، بسته‌بندی‌های مدرن و بهره‌گیری از تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی، سعی در از بین بردن قبح مصرف و تبدیل سیگار به یک کالای سبک زندگی مدرن دارند.

آمار‌های رسمی نشان می‌دهد که سالانه بیش از ۵۰ هزار و ۵۰۰ ایرانی جان خود را بر اثر مصرف دخانیات از دست می‌دهند که این رقم، فشار سنگینی بر سیستم سلامت کشور وارد می‌کند.

همچنین، بر خلاف باور عمومی، نیکوتین برخلاف تصور مصرف‌کنندگان به عنوان مسکن برای استرس، خود عامل اصلی تشدید اختلالات اضطرابی و افسردگی است.