کرمان در آستانه میزبانی نخستین نیروگاه خورشیدی متمرکز کشور

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان از فراهم شدن مقدمات احداث نخستین نیروگاه خورشیدی متمرکز (CSP) کشور در استان کرمان خبر داد و این پروژه را یکی از کم‌نظیرترین طرح‌های انرژی تجدیدپذیر در کشور توصیف کرد.

علی‌اصغر ذاکری در نشست بررسی آخرین وضعیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر استان کرمان گفت: مقدمات احداث نخستین نیروگاه خورشیدی متمرکز (CSP) کشور در کارگروه نیروگاه‌های تجدیدپذیر استان تصویب شده است.

وی افزود: این پروژه با ظرفیت ۱۰۰۰ مگاوات، از جمله طرح‌های راهبردی و کم‌نظیر در حوزه انرژی‌های پاک محسوب می‌شود که می‌تواند جایگاه کرمان را به‌عنوان یکی از قطب‌های اصلی تولید برق تجدیدپذیر کشور بیش از پیش تقویت کند.

معاون عمرانی استاندار کرمان گفت: با تکمیل مراحل اجرایی و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز، عملیات احداث این نیروگاه در آینده نزدیک آغاز شده و زمینه‌ساز توسعه فناوری‌های نوین خورشیدی در کشور شود.