پخش زنده
امروز: -
بعد از ۱۳ سال انتظار ساختمان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج به بهرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در آئین افتتاح دانشکده دندانپزشکی این دانشگاه گفت: این ساختمان با زیربنای چهار هزار متر مربع و همراه با محوطه و ساختمانهای جانبی در مجموع در شش هزار متر مربع ساخته شده و برای احداث و تجهیز آن سه هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار از محل منابع ملی و وزارت نفت هزینه شده است.
رقیه پناهی با بیان اینکه در این مجموعه دندان پزشکی ۷۸ یونیت دندانپزشکی مستقر خواهد شد و خدمات آموزشی درمانی و تخصصی به مردم ارائه میشود افزود: خدمات این مرکز به دلیل آموزشی درمانی بودن با تعرفههای بسیار کمتر از مراکز خصوصی ارائه خواهد شد تا اقشار کمبرخوردار نیز بتوانند از خدمات تخصصی دندانپزشکی بهرهمند شوند.
وی اضافه کرد: از مجموع ۳۰ طرح نیمهتمام دانشگاه تاکنون ۱۸ طرح به بهرهبرداری رسیده است که یکی از مهمترین این طرحها دانشکده دندانپزشکی یاسوج است که پس از ۱۳ سال انتظار امروز افتتاح شد.
رقیه پناهی با بیان اینکه در آینده نزدیک دانشکده بهداشت و پرستاری نیز تکمیل و افتتاح میشود، افزود: با بهره برداری از این دو طرح، سرانه فضای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج دو برابر افزایش می یابد.
پناهی با اشاره به اینکه ساختمان این دانشکده در سال ۱۳۹۲ کلنگزنی و تکمیل آن تا سال ۱۴۰۵ به طول انجامید، اضافه کرد: دلایل طولانی شدن زمان احداث این ساختمان دشواری اخذ مجوز ماده ۲۳، محدودیت منابع مالی، شرایط تورمی و همچنین تغییرات مدیریتی مکرر در دانشگاه بود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با اشاره به اینکه پیشرفت کاری ساختمان دانشکده دندانپزشکی در سالهای گذشته با منابع داخلی و کمک خیران بهصورت محدود پیش رفت گفت: در سفر رئیسجمهور به استان این طرح در فهرست هفت طرح اولویتدار قرار گرفت و ۱۰۸ میلیارد تومان اعتبار به آن اختصاص یافت که این میزان اعتبار نقش مهمی در تکمیل این طرح داشت.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد نیز در این آئین گفت: این طرح به عنوان نخستین طرح از مجموعه هفت طرح مهم و تحولزای حوزه سلامت استان به بهرهبرداری رسید و آغازگر فصل جدیدی در ارتقای شاخصهای درمانی و آموزشی استان خواهد بود.
یدالله رحمانی با اشاره به مصوبات سفر رئیسجمهور به استان افزود: در این سفر موضوع تکمیل طرحهای مهم حوزه سلامت بهصورت ویژه مورد توجه قرار گرفت و از جمله مهمترین طرحهای مصوب سفر بیمارستانهای سیسخت، لنده، چرام، بیمارستان سوختگی و مرکز درمان سرطان یاسوج بود که عملیات اجرایی برخی از آنها بلافاصله آغاز شد.
رحمانی با بیان اینکه توسعه زیرساختهای درمانی نیاز اساسی استان است، اضافه کرد: با وجود اقدامات انجام شده هنوز شاخصهای سلامت استان با وضعیت مطلوب فاصله دارد و لازم است وزارت بهداشت و مجموعه دولت حمایت بیشتری برای تکمیل طرحها و تامین تجهیزات داشته باشند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با قدردانی از حضور مسئولان وزارت بهداشت و حوزه عمرانی کشور در استان افزود: سفر مسئولان ملی به استان میتواند نقطه عطفی برای تامین تجهیزات بیمارستانی و درمانی باشد.
رحمانی با اشاره به کمبود آمبولانس در استان اضافه کرد: در حال حاضر استان به ۵۵ دستگاه آمبولانس نیاز دارد تا بتوانیم آمبولانسهای فرسوده را جایگزین و شاخص خدمات اورژانسی را به میانگین کشوری نزدیک کنیم.
وی ادامه داد: بخشی از آمبولانسهای وعده داده شده پس از سفر وزیر بهداشت تحویل استان شده و انتظار میرود مابقی نیز در آینده نزدیک تامین شود.
استاندار یکی دیگر از اولویتهای حوزه سلامت را اجرای کامل نظام ارجاع و پزشک خانواده عنوان کرد و گفت: شهرستان بویراحمد به عنوان پایلوت اجرای این طرح انتخاب شده و امیدواریم با موفقیت آن زمینه تعمیم به سایر شهرستانها فراهم شود.
وی همچنین بر لزوم تکمیل خانههای بهداشت مراکز جامع سلامت و شبکه بهداشت و درمان استان تاکید کرد و افزود: این مطالبات از دغدغههای جدی مردم است و باید در چارچوب تفاهمنامههای موجود هرچه سریعتر اجرایی شود.
رحمانی به مطالبه مردم منطقه پاتاوه برای احداث مرکز درمانی اشاره کرد و گفت: این طرح از دستور کار خارج نشده بلکه متناسب با نیاز منطقه به شکل درمانبستر و بیمارستان محلی استاندارد بازتعریف شده تا روند تامین اعتبار و اجرای آن تسریع شود.
وی افزود: پاتاوه به دلیل قرار گرفتن در مسیر ارتباطی یاسوج دهدشت، خوزستان، اصفهان و مارگون، یکی از نقاط پرتردد استان است و توسعه خدمات درمانی در این منطقه ضروری است.