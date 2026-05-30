به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نگارخانه مال در خیابان «مال» و در مجاورت کاخ باکینگهام، این روز‌ها میزبان یکی از مهمترین رویداد‌های هنر معاصر ایران در خارج از کشور است؛ رویدادی که تمامی فضا‌های این مجموعه هنری را به جلوه‌گاهی از خلاقیت، هویت و نگاه معاصر هنرمندان ایرانی تبدیل کرده است.

حضور پررنگ مخاطبان خارجی در کنار هنردوستان ایرانی در مراسم افتتاحیه از جایگاه روبه‌رشد هنر معاصر ایران در عرصه بین‌المللی و ظرفیت بالای هنرمندان ایرانی برای برقراری ارتباطی جهانی از مسیر هنر حکایت دارد.

این رویداد به همت گالری Capital Art London و با برنامه‌ریزی فشرده و دشوار در شرایطی برگزار شده است که ماه‌های اخیر، ایران و منطقه با تنش‌های سیاسی و نظامی، از جمله بحران میان ایران و آمریکا، همراه بوده است.

با این حال، دوسالانه «با ریشه‌هایم» با استقبال گسترده هنرمندان ایرانی مقیم و ساکن در ۱۷ کشور جهان مواجه شده است. همین امر از پیوند عمیق هنرمندان ایرانی با ریشه‌های فرهنگی و هویتی خود حکایت دارد.

در کنار این آثار و با توجه به انتخاب عنوان این دوره از دوسالانه با نام «ایران جاودان»، مجموعه‌ای ۱۵‌تایی از آثار استاد حسینعلی ماچیانی، نگارگر پیشرو و شناخته‌شده ایرانی، به‌صورت انفرادی در گالری شمالی این مجموعه به نمایش درآمد. این بخش با تمرکز بر هنر اصیل و هویتی ایران، جلوه‌ای از نگارگری ایرانی و تلفیقی از اصالت هنر ایرانی و ظرافت مینیاتور کلاسیک را پیش چشم بازدیدکنندگان قرار داد و توجه بسیاری از آنان را به خود جلب کرد.

در این دوسالانه، در مجموع بیش از ۵۳۰ اثر هنری به دبیرخانه ارسال شد که پس از بررسی اولیه، ۳۰۵ اثر از ۱۲۷ هنرمند به مرحله داوری راه یافت. در نهایت، ۱۸۲ اثر برای نمایش انتخاب شد.