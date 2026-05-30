مدیر منطقه ۷ عملیات انتقال گاز از تحقق پایداری در انتقال گاز، همراه با کاهش هزینه و زمان تعمیرات با کمک ساخت ابزار آزمون FCV در یکی از تأسیسات تقویت فشار این منطقه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جلیل بصیری پارسا گفت: به منظور تداوم پایداری عملیات انتقال، افزایش ضریب اطمینان، توجه به الزامات محیطزیستی و تقویت فرهنگ ایمنی، فرآیند آزمون و تنظیم فلو کنترل ولو از مجموعه گاورنر توربین با ساخت ابزاری ویژه ازسوی متخصصان تعمیرات مکانیک و ابزار دقیق تأسیسات بهینهسازی شد.
وی افزود: این ابزار با استفاده از مواد موجود و بدون انجام خرید جدید ساخته شده و نمونهای از بهرهگیری از توان داخلی و خلاقیت نیروهای متخصص در منطقه ۷ عملیات انتقال گاز است.
مدیر منطقه ۷ عملیات انتقال گاز بیان کرد: سنجش عملکرد FCV و تنظیم دقیق آن که ارتباط مستقیمی با آغازبهکار سریع توربین و تداوم کارکرد آن دارد، پیش از این مستلزم نصب روی گاورنر و تزریق گاز سوخت بود، اما با ساخت این تجهیز، امکان انجام فرآیند آزمون و تنظیم روی دستگاه TEST BENCH فراهم شده است.
بصیری پارسا تصریح کرد: با این اقدام، واحد توربوکمپرسوری تأسیسات درگیر فرایند تعمیر و نگهداری نخواهد شد و این موضوع به کاهش زمان توقف، افزایش آمادگی عملیاتی و کاهش هزینههای تعمیراتی منجر میشود.
مدیر منطقه ۷ عملیات انتقال گاز گفت: با جایگزینی نیتروژن بهجای گاز طبیعی، علاوه بر جلوگیری از هدررفت گاز، الزامات مربوط به مدیریت مصرف انرژی، ایمنی و ملاحظات محیطزیستی تأمین میشود.