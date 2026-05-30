برنامه‌های «ایرانشهر»، با نگاهی اجتماعی و خانوادگی و «خانه و خانواده»، با موضوع «اضطراب یا ترس جا ماندن از زندگی»، از رادیو ایران پخش می‌شود.

«ایرانشهر» و «خانه و خانواده»، از رادیو ایران

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «ایرانشهر»، از شنبه تا دوشنبه با نگاهی اجتماعی و خانوادگی، موضوعاتی، چون پشتیبان خوب، معیار‌های اثرگذار در زندگی و تکیه‌گاه‌هایی را که شادی می‌آفرینند، با مخاطبان در میان می‌گذارد.

این برنامه از شنبه تا دوشنبه (۹ تا ۱۱ خرداد)، ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۰۰، با محوریت موضوعات اجتماعی و خانوادگی پخش می شود و تلاش دارد در فضایی صمیمی، به پرسش‌ها و دغدغه‌های روزمره مخاطبان بپردازد.

«ایرانشهر» در برنامه شنبه با موضوع «پشتیبان خوب» به اهمیت همراهی، حمایت و نقش افرادی می‌پردازد که در مسیر زندگی به انسان قوت قلب می‌دهند. یکشنبه نیز این برنامه با طرح این پرسش که «حرف کی برای شما و زندگی‌تان معیار و ملاک است؟»، به بررسی تأثیرپذیری افراد از الگوها، مشورت‌ها و صدا‌های اثرگذار در تصمیم‌گیری‌های زندگی می‌پردازد.

موضوع برنامه دوشنبه هم «تکیه‌گاه‌هایی که شادی برایمان می‌آورند» است، تکیه‌گاه‌هایی که می‌توانند در لحظات مختلف زندگی، آرامش، امید و حس خوشایندی را به افراد منتقل کنند.

در بخش ویژه دهه ولایت، نیره آزادی به عنوان کارشناس مذهبی با برنامه همراه خواهد بود و در بخشی دیگر، نرگس خانعلیزاده، خبرنگار حوزه جامعه و خانواده، درباره راهکار‌های مصرف بهینه در جهان نکاتی را با مخاطبان در میان می‌گذارد.

برنامه «ایرانشهر»، با تهیه‌کنندگی متین‌السادات فیروزی، گویندگی حامد نجم‌الهدی و با حضور استاد کمال همنشین به عنوان بازیگر، پخش می‌شود.

برنامه «خانه و خانواده»، سه‌شنبه ۱۲ خرداد، با موضوع «اضطراب یا ترس جا ماندن از زندگی» به بررسی یکی از دغدغه‌های روانی رایج در زندگی امروز می‌پردازد.

این برنامه از ساعت ۰۹:۰۰ تا ۰۹:۳۰، با تهیه‌کنندگی متین‌السادات فیروزی، گویندگی فاطمه آل‌عباس، نویسندگی نیلوفر شریفی و گزارشگری نوید دانشور پخش می‌شود.

این برنامه با موضوع «اضطراب یا ترس جا ماندن از زندگی؛ وقتی حس می‌کنی جایی که باید نیستی» به یکی از احساسات و دغدغه‌های رایج در زندگی امروز می‌پردازد، احساسی که می‌تواند آرامش روانی، رضایت فردی و کیفیت تصمیم‌گیری را تحت تأثیر قرار دهد.

در این برنامه، دکتر طاهر عطاران، روان‌شناس شناختی، درباره ریشه‌های این اضطراب، نشانه‌های آن و راهکار‌های مواجهه درست با احساس جا ماندن از زندگی با مخاطبان گفت‌و‌گو خواهد کرد.