اعضای کارگروه مدیریت هماهنگ گمرکات و پایانههای مرزی استان کرمانشاه با هدف ارتقای بهرهوری، حذف موازیکاریها و تسهیل مبادلات تجاری، در بازدیدی میدانی از مرز رسمی پرویزخان، بر ضرورت استقرار «مدیریت واحد» در این مرز تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، صبح روز شنبه ۹ خرداد، اعضای کارگروه مدیریت هماهنگ گمرکات و پایانههای مرزی استان با هدف پایش وضعیت موجود و تبیین سازوکارهای اجرای مدیریت واحد در پایانههای مرزی و ایجاد نقش اجرایی، از مرز رسمی پرویزخان بازدید کردند.
در این بازدید که با حضور نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک کرمانشاه، فرماندار قصرشیرین و جمعی از مسئولان ذیربط برگزار شد، نحوه هماهنگی میان دستگاههای مستقر در مرز برای تسریع در فرآیندهای تجاری مورد بررسی قرار گرفت.
مدیریت واحد؛ راهکار کلیدی رونق تجاری محمود رشیدیاقدم، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه و رئیس کارگروه مدیریت هماهنگ گمرکات و پایانههای مرزی استان، در جریان این بازدید با بیان اینکه استقرار مدیریت واحد به عنوان یکی از اولویتهای جدی در دستور کار قرار دارد، اظهار داشت: اجرای این طرح موجب روانسازی فعالیتهای تجاری، کاهش هزینههای سربار و در نهایت رونق اقتصادی استان خواهد شد.
وی افزود: کرمانشاه به عنوان دروازه تجارت و زیارت، ظرفیتهای بینظیری دارد و بهرهبرداری از این ظرفیتها در گرو اصلاح ساختارهای مدیریتی در مرزهاست. لزوم همافزایی دستگاههای دخیل در تجارت رضا نیکروش، ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک کرمانشاه نیز با تأکید بر اینکه توسعه تجارت خارجی نیازمند یکپارچهسازی فرآیندها در پنج مرز فعال استان است، گفت: با توجه به تعدد سازمانهای دخیل در فرآیند ورود، ترخیص و حملونقل کالا، لازم است اقدامات این نهادها در راستای یک هدف واحد همراستا شود تا زمان تشریفات گمرکی به حداقل ممکن کاهش یابد.
وی دستیابی به این هدف را نیازمند همت و عزم جمعی همه دستگاههای ذیمدخل دانست و بر لزوم همکاری حداکثری برای رفع موانع موجود تأکید کرد.
فرماندار قصرشیرین: حمایت کامل از تسهیلگری تجارت در پرویزخان داریم محمد شفیعی، فرماندار شهرستان قصرشیرین نیز در جریان این بازدید با تقدیر از همراهی و هماندیشی گمرکات در تسهیل امور، اظهار کرد: برای پیشبرد اهداف اقتصادی و تجاری مرز پرویزخان، لازم است از هرگونه تداخل وظیفه جلوگیری شود و هر دستگاه در جایگاه قانونی و اجرایی خود عمل کند.
وی با تأکید بر ضرورت حمایت از گمرک، پایانه و سایر دستگاههای مستقر در مرز افزود: باید با دلسوزی، همدلی و هماهنگی در میدان عمل حضور داشت تا تداخل وظیفه ایجاد نشود. حمایت کامل ما در راستای تسهیلگری تجارت وجود دارد و میدان را برای این هدف باز میگذاریم. شفیعی تصریح کرد: گفتمان بهتنهایی کافی نیست و باید عملگرایی در دستور کار قرار گیرد؛ در بسیاری موارد، هر دستگاه باید جایگاه و وظیفه خود را بهدرستی ایفا کند تا دغدغهها به نتیجه برسد. در کنار این موضوع، لازم است حمایت از مدیران اجرایی نیز بهصورت جدی دنبال شود.
فرماندار شهرستان قصرشیرین همچنین بیان کرد: در جنگ اقتصادی، آنکس موفقتر است که بتواند رضایت مردم را جلب کند.
امروز در مرز پرویزخان همه باید پای کار باشند، نگاهها را بهروز کنند، تسهیلگری را در اولویت قرار دهند و با ایجاد مشوقهای لازم، به تجار لبخند بزنند تا تجارت روانتر شود و ظرفیتهای مرز پرویزخان بیش از پیش نمایان گردد.
پرویزخان؛ پیشران توسعه اقتصادی غرب کشور مرز رسمی پرویزخان با تکیه بر موقعیت استراتژیک و همجواری با کشور عراق، نقش تعیینکنندهای در توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال و آبادانی استان کرمانشاه ایفا میکند.
بازدید اخیر اعضای کارگروه مدیریت هماهنگ گمرکات و پایانههای مرزی استان، نشاندهنده اراده جدی مسئولان برای رفع چالشهای سنتی و گذار به سوی مدیریت هوشمند و یکپارچه در مرزهای استان است؛ اقدامی که میتواند زمینهساز جهشی تازه در مبادلات تجاری منطقه باشد.