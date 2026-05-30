پخش زنده
امروز: -
جمعی از دانشجویان سینما داوری آثار دانشآموزی بخش سینمای ایران و انتخاب مقدماتی آثار بخش بینالملل را برعهده میگیرند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما دومین جشنواره بینالمللی فضای باز ایران با هدف ارتقای نگاه هنری، حمایت از جریان فیلمسازی جوان و ایجاد بستری برای مشارکت نسل تازه سینما، بخشی ویژه برای داوری آثار دانشآموزی و انتخاب مقدماتی آثار بینالملل برگزار میکند. فعالیت در این بخش، علاوه بر دقت و حساسیت حرفهای، نیازمند نگاه تحلیلی، شناخت روایت در آثار نوجوانان و توانایی درک خلاقیتهای اولیه و تجربهگرایانه در سینما است.
بر این اساس در بخش سینمای بینالملل، انتخاب اولیه آثار در مرحله مقدماتی توسط دانشجویان رشتههای مختلف انجام خواهد شد و انتخاب نهایی آثار برای حضور در جشنواره، توسط هیئت انتخاب اصلی جشنواره صورت میگیرد.
حضور دانشجویان در این مرحله، علاوه بر فراهم کردن تجربهای حرفهای و آموزشی، زمینهای برای ارتباط نزدیکتر آنها با جریانهای روز سینمای جهان و فضای تخصصی جشنواره ایجاد میکند.
اولویت انتخاب دانشجویان در بخش بینالملل، با افرادی خواهد بود که تسلط مناسب بر زبان انگلیسی، آشنایی با سینمای کوتاه، سینمای مستقل، رویدادهای بینالمللی و توانایی تحلیل و ارزیابی آثار سینمایی را داشته باشند.
در بخش آثار دانشآموزی سینمای ملی، انتخاب آثار و داوری نهایی توسط دانشجویان رشته سینما، بهویژه دانشجویان توانمند، خوشذوق و آشنا با مبانی نظری و عملی سینما انجام خواهد شد.
متقاضیان حضور در فرآیند انتخاب مقدماتی آثار و داوری باید رزومه و سوابق فعالیت هنری، پژوهشی یا اجرایی خود را از طریق سایت جشنواره به نشانی www.iranopenair.ir برای دبیرخانه ارسال کنند. پس از بررسی سوابق، تواناییها و صلاحیتهای تخصصی، افراد منتخب بهعنوان اعضای هیئت داوری آثار دانشآموزی و هیئت انتخاب مقدماتی بخش بینالملل معرفی شده و با دبیرخانه جشنواره همکاری خواهند کرد.
دومین جشنواره بینالمللی فیلم فضای باز ایران با تاسیس و ریاست سعید نجاتی به دبیری سیاوش چراغیپور شهریور ۱۴۰۵ در شمال کشور برگزار خواهد شد.