به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، وی پیش از حضور در مسابقات پاراتکواندو قهرمانی آسیا در مغولستان موفق به کسب سهمیه مسابقات آسیایی ناگویا شده بود.

زهرا رحیمی با اشاره به حضور در مسابقات آسیایی مغولستان و رقابت‌های کسب سهمیه اظهار کرد: این رقابت‌ها در فاصله زمانی کوتاهی از یکدیگر برگزار شد و همین موضوع شرایط را برای ورزشکاران سخت‌تر کرد.

وی افزود: در مسابقات آسیایی حدود ۶ ماه با آسیب‌دیدگی زانو درگیر بودم و به همین دلیل نتوانستم تمرینات کامل و آمادگی لازم را داشته باشم. طبیعی است که با این شرایط به نتیجه دلخواه نرسیدم، اما قطعاً تلاش خود را بیشتر می‌کنم تا در آینده مدال نقره را به طلا تبدیل کنم.

رحیمی درباره رقابت‌های کسب سهمیه نیز گفت: پیش از این مسابقات، سهمیه را از طریق رنکینگ کسب کرده بودم. در مراحل ابتدایی با حریفانی قدرتمند از جمله ورزشکاری که سابقه مدال برنز پارالمپیک داشت روبه‌رو شدم و مسابقات سختی را پشت سر گذاشتم.

ملی‌پوش پاراتکواندو کشورمان ادامه داد: در دیدار فینال مقابل حریف قزاقستانی قرار گرفتم که از تجربه بالایی برخوردار است و سال‌ها در این رشته فعالیت دارد. پیش از این نیز در دیدار‌های رودررو موفق به پیروزی شده بودم، اما این بار به دلیل آسیب‌دیدگی نتوانستم عملکرد همیشگی خود را ارائه دهم.