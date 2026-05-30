این بازو که با هدف حمایت از سلامت مادران و نوزادان فعالیت می‌کند، تا کنون به بیش از ۶۰۰۰ کاربر خدمات‌رسانی کرده است. به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در راستای تسهیل دسترسی به خدمات درمانی و مشاوره‌ای، بازوی هوشمند «یاری‌رسان مادر و کودک» (Medhub) در پیام‌رسان بله، خدمات تخصصی خود را به صورت برخط و رایگان در اختیار خانواده‌ها قرار داده است.این بازو که با هدف حمایت از سلامت مادران و نوزادان فعالیت می‌کند، تا کنون به بیش از ۶۰۰۰ کاربر خدمات‌رسانی کرده است.

کاربران می‌توانند در تمامی مراحل بارداری، پس از زایمان و دوره‌های مراقبت از کودک، با مراجعه به این بازو و انتخاب گزینه «شروع و ویزیت آنلاین»، از مشاوره‌های تخصصی بهره‌مند شوند.

این بستر هوشمند با هدف کاهش هزینه‌های درمان و دسترسی سریع به اطلاعات پزشکی معتبر طراحی شده است.

علاقه‌مندان برای استفاده از خدمات این سامانه می‌توانند به نشانی **ble.ir/Medhub** مراجعه کرده یا نام کاربری **Medhubbot@** را در پیام‌رسان بله جستجو کنند.

