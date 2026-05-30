ویزیت رایگان بیش از ۶۰۰۰ نفر با بازوی هوشمند «یاریرسان مادر و کودک» در بله
بازوی هوشمند «مدهاب» با ارائه خدمات مشاوره و ویزیت برخط، موفق شده است به بیش از ۶۰۰۰ مادر در دوران بارداری، پس از زایمان و مراقبت از کودک، خدمات درمانی رایگان ارائه دهد.
در راستای تسهیل دسترسی به خدمات درمانی و مشاورهای، بازوی هوشمند «یاریرسان مادر و کودک» (Medhub) در پیامرسان بله، خدمات تخصصی خود را به صورت برخط و رایگان در اختیار خانوادهها قرار داده است.
این بازو که با هدف حمایت از سلامت مادران و نوزادان فعالیت میکند، تا کنون به بیش از ۶۰۰۰ کاربر خدماترسانی کرده است.
کاربران میتوانند در تمامی مراحل بارداری، پس از زایمان و دورههای مراقبت از کودک، با مراجعه به این بازو و انتخاب گزینه «شروع و ویزیت آنلاین»، از مشاورههای تخصصی بهرهمند شوند.
این بستر هوشمند با هدف کاهش هزینههای درمان و دسترسی سریع به اطلاعات پزشکی معتبر طراحی شده است.
علاقهمندان برای استفاده از خدمات این سامانه میتوانند به نشانی **ble.ir/Medhub** مراجعه کرده یا نام کاربری **Medhubbot@** را در پیامرسان بله جستجو کنند.
**منبع:** پیامرسان بله / مدهاببات