به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، جهانگیر عبدی گفت: تاکنون بیش از ۹۲ درصد از نوآموزان استان شامل ۲۰ هزار و ۹۵۳ نفر در طرح سنجش سلامت و آمادگی تحصیلی ارزیابی شدند.
وی با بیان اینکه ۱۵ خردادماه آخرین فرصت برای نوبتگیری در این طرح است افزود: تاکنون اولیاء ۲۱ هزار و ۱۲۰ نوآموز بدو ورود به دبستان در گیلان برای سنجش سلامت و آمادگی تحصیلی نوآموز خود نام نویسی کردند.
رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی گیلان با بیان اینکه والدین برای دریافت نوبت سنجش سلامت و آمادگی تحصیلی باید به سایت http://sirat ۲ medu.ir مراجعه کنند گفت: ثبت نام نهایی کلاس اولیها منوط به داشتن برگه سنجش سلامت نوآموز است.
جهانگیر عبدی با اشاره به فعالیت ۲۹ پایگاه سنجش سلامت و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبستان در استان گفت: سنجش سلامت نوآموزان بدو ورود به دبستان تا پایان خرداد ماه جاری انجام میشود.
وی با بیان اینکه بر اساس آخرین آمار دریافتی از ثبت احوال گیلان، ۲۲ هزار و ۶۷۲ نوآموز استان باید در سال تحصیلی جاری زیر پوشش طرح سنجش سلامت قرار گیرند افزود: توانمندیها و ظرفیتهای دانشآموزان برای ارتقاء سطح یادگیری و بالا بردن عملکرد بهینه فردی، اجتماعی و تحصیلی با هدف پیشگیری از افت تحصیلی در آینده و ترک تحصیل آنان در این طرح ارزیابی میشود.