مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان از اجرای ۹ رویداد فرهنگی در ۹ شهر خوزستان در دهه امامت و ولایت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسین براتی اظهار کرد: با حضور تعدادی از مسئولین و مدیران ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستانهای استان و جمعی از اساتید و پیشکسوتان حوزه فرهنگ و هنر، شاهد رونمایی از ۹ رویداد و برنامه فرهنگی خواهیم بود که در گستره جغرافیای استان خوزستان برگزار خواهند شد. این رویدادها در شهرستانهایی از جمله ایذه، لالی، بندر امام، ماهشهر، شوشتر و خرمشهر برگزار خواهد شد.
وی افزود: توجه استاندار نسبت به حوزه فرهنگ و نگاه معنادار او نسبت به تکریم و گرامیداشت ایامالله غدیر، ما را ترغیب کرد که شاهد این ابتکار با حضور اصحاب فرهنگ و هنر و مجموعه مدیریتی استان باشیم. این اتفاق خوب را به فال نیک میگیریم و آن را سرآغاز یک فعالیت ۹ گانه در سطح استان میدانیم که انشاءالله بتوانیم این حرکت را به سایر حوزههای مختلف فرهنگی، هنری و رسانهای تسری دهیم.
مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان با اشاره به نقش حوزه فرهنگ و هنر در ایام جنگ رمضان و احیای برنامههای فرهنگی در شهرستانها، گفت: برخی از این برنامهها سالها و سالهای سال خوابیده و غیرفعال بودند که با عنایت استاندار و به همت فرمانداران، شهرداران، مجموعه روسای ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی و هنرمندان در سطح شهرستانی، یک اتفاق خوب و مبارک شکل گرفت و احیا شد و مجدداً امسال به چرخه حوزه فرهنگ و رسانه برگشت.
براتی اظهار کرد: در ایامی که گذشت و در دوران جنگ رمضان، حوزه فرهنگ و هنر به بضاعت خود و با ظرفیتهای مختلف سعی کرد تا در میادین اصلی شهر و مراکز و مساجد، جهت حفظ و نگهداری و پاسداشت از حریم امامت و ولایت و رزمندگان سلحشور ایران اسلامی حضور داشته باشند.
وی افزود: در تمام ۳۰ شهرستان، خوشبختانه ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستانها پای کار بودند و مستندات و گزارشاتی که به اداره کل واصل شد، این موضوع را تصدیق میکند.
گرامیداشت غدیر، اعلام وفاداری همهجانبه به خط نبوت و ولایت است
سید موسی بلادیان، رئیس ستاد غدیر خوزستان نیز حاشیه این آیین، اظهار کرد: این روزها مردم در تدارک عید غدیر هستند. ما شیعیان اعیاد بزرگی داریم از جمله عید فطر، عید قربان و غدیر. عید فطر به شکرانه توفیق در روزه گرفتن و عید قربان نیز تکمیلکننده ایمان عبادی زائران خانه خدا است. اما بدون شک عید غدیر از همه این اعیاد با اهمیتتر است، زیرا اعیاد سابق وابسته به دو عبادت از دین هستند، اما عید غدیر مربوط به امامت یعنی تکمیلکننده نبوت است.
وی افزود: باید کاری کنیم که مردم به خوبی متوجه شوند امیرالمومنین علی (ع) خود قرآن ناطق بود و روش حکومت او باید سرمشق همه حاکمان باشد. رهبر فقید ما فرمودند که امیرالمومنین برای ما معیار است، زیرا اولین خصوصیتش دلبستگی و پایبندی به رضای الهی و حرکت در مسیر صراط مستقیم بود. امیرالمومنین کسی بود که برای خدا و در راه خدا، تا لحظه شهادت یک لحظه دچار تردید نشد.
رئیس ستاد غدیر خوزستان تأکید کرد: گرامیداشت غدیر، اعلام وفاداری همهجانبه به خط نبوت و ولایت است. افتخار ما به غدیر، نشان دادن راه رسیدن به عدالت، کرامت و نجابت است. در دوره انقلاب، امام راحل و رهبر شهید معظم انقلاب از برکت غدیر در راستای احیای اسلام لحضهای درنگ نکردند. اکنون توسعه فرهنگ غدیر، وظیفه همه نیروهای انقلابی و اسلامی است. ایستادگی در مقابل دشمنان اسلام نیز از خصوصیات غدیر است.
بلادیان در ادامه گفت: برنامهای در کل کشور تحت عنوان «ضیافت علوی» شروع شده است. این برنامه حدودا بیش از ۱۰ سال گذشته در مسجد الغدیر شروع شد و الان در کل کشور است. من از استاندار و مسئولان فرهنگی استان درخواست میکنم که در ایام غدیر، از فعالان این عرصه تقدیر و تشویق کنند. از همه خواهش میکنم در این ایام، تکریم شایسته شیعیان و سرکشی به بیماران و کمک به نیازمندان را به عشق علی (ع) انجام دهند.