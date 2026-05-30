به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه برنامه کارگاه‌های هجدهمین جشنواره هنر‌های تجسمی فجر در استان‌های کشور، با موضوع آب و ساخت عروسک‌های باران‌خواهی و مسکات‌های شگون‌آور، منتخبی از این عروسک‌ها با عنوان نمایشگاه «درستایش آب» در موزه امام علی به نمایش گذاشته خواهد شد.

بعد از همکاری معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد و معاونت آب و آبفای وزارت نیرو، همزمان با گشایش این نمایشگاه، تفاهم نامه‌ای میان این دو معاونت امضا خواهد شد.

این عروسک‌ها و مکان‌ها از استان‌هایی مانند؛ اردبیل، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان، فارس، کرمان، مرکزی، کردستان، لرستان و تهران برای نمایشگاه انتخاب شده است.

رضا خاکساری طراح گرافیک، پوستر این رویداد را طراحی کرده است. نمایشگاه در ستایش آب روز دوشنبه ١١ خرداد تا ٣١ خرداد در موزه هنر‌های دینی امام علی میزبان علاقه‌مندان خواهد بود.