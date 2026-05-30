به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد و بنابراعلام اداره کل محیط زیست استان یزد، سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد با همکاری انجمن علمی بهداشت محیط ایران، در راستای ترویج فرهنگ حفظ محیط زیست و کاهش تولید زباله، اقدام به برگزاری «جشنواره پسماند صفر» کرد.
محورهای این جشنواره شامل کاهش تولید پسماند در مبدأ، بازمصرف و استفاده مجدد از وسایل وتفکیک صحیح پسماند بوده است و شرکت کنندگان تجربیات خود را در قالب فایلهای Word و PDF در پیامرسان بله به شناسه کاربری @yazdzerowaste ارسال کنند.