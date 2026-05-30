به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون توسعه و پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان، با اشاره به اینکه بیشینه و کمینه دمای شهر اصفهان (مرکز استان) در ساعات آینده بین ۳۸ و ۱۹ درجه سلسیوس بالای صفر نوسان دارد، گفت: دمای هوا در ۲۴ ساعت آینده بین ۲ تا ۴ درجه سلسیوس کاهش می‌یابد.

نوید حاجی‌بابایی افزود: در پنج روز آینده آسمان استان صاف تا قسمتی ابری، گاهی وزش باد به نسبت شدید تا شدید به ویژه برای امروز و فردا پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: در این مدت، نفوذ گردوغبار، احتمال خیزش گردوخاک محلی، کاهش دید و کاهش کیفیت هوا را نیز انتظار داریم.

معاون توسعه و پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان اضافه کرد: از فردا یکشنبه به تدریج از میزان ابرناکی کاسته خواهد شد.

به گفته معاون توسعه و پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان، بیشترین سرعت وزش باد در شبانه روز گذشته در خوانسار بوده که به ۸۶ کیلومتر بر ساعت رسید؛ همچنین باد با سرعت ۶۵ کیلومتر بر ساعت شهر اصفهان را درنوردید.