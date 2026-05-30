تولیت آستان قدس رضوی: معرفت امامت و ولایت، لازمه بصیرت جامعه
نشست مبلغان شهرستان بردسکن با حضور تولیت آستان قدس رضوی،در آستانه فرارسیدن سالگرد ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و دهه امامت و ولایت، برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، حجت الاسلام و المسلمین احمد مروی در این دیدار ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل (ره)، بر اهمیت تبیین عمیق مفاهیم امامت و ولایت در جامعه تأکید کرد و روحانیان را به عنوان پیشگامان هدایت و وحدتبخشی در شرایط کنونی برشمرد.
وی بر نقش محوری روحانیان در اجتماعات و لزوم پیشتازی آنان در صفوف مردم تأکید کرد و بیان داشت: وحدت، اتحاد و انسجام در جامعه، بهویژه در شرایط کنونی، از اهمیت بالایی برخوردار است و دشمنان در پی ایجاد رخنه در این همبستگی هستند.
تولیت آستان قدس رضوی،با اشاره به اشراف دقیق رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) حضرت آیت الله سید مجتبی خامنهای بر مسائل روز، بیان داشت که دشمن به دنبال برهم زدن انسجام ملی است و روحانیان وظیفه سنگینی در حفظ و تقویت همبستگی میان مردم بر عهده دارند.
حجت الاسلام و المسلمین احمد مروی، نوع تعامل روحانیان با مردم را عاملی مؤثر در سوق دادن آنان به سمت مباحث دینی و اعتقادی دانست و افزود: رفتار و عمل روحانیان، تأثیر بسزایی در جذب مردم به سمت ارزشهای دینی دارد، همانگونه که زندگی و عمل رهبری شهید، مردم را جذب خود کرده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، به مسئله بیحجابی و یا رویکردهای نادرست نسبت به حجاب در جامعه اشاره کرد و خواستار ورود جدی مبلغان دین برای تذکر و هدایت این افراد شد و افزود: متأسفانه در تبلیغات کمتر به این مهم پرداخته شده است.