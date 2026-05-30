وی بر نقش محوری روحانیان در اجتماعات و لزوم پیشتازی آنان در صفوف مردم تأکید کرد و بیان داشت: وحدت، اتحاد و انسجام در جامعه، به‌ویژه در شرایط کنونی، از اهمیت بالایی برخوردار است و دشمنان در پی ایجاد رخنه در این همبستگی هستند.

تولیت آستان قدس رضوی، با اشاره به اشراف دقیق رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای بر مسائل روز، بیان داشت که دشمن به دنبال برهم زدن انسجام ملی است و روحانیان وظیفه سنگینی در حفظ و تقویت همبستگی میان مردم بر عهده دارند.

حجت الاسلام و المسلمین احمد مروی، نوع تعامل روحانیان با مردم را عاملی مؤثر در سوق دادن آنان به سمت مباحث دینی و اعتقادی دانست و افزود: رفتار و عمل روحانیان، تأثیر بسزایی در جذب مردم به سمت ارزش‌های دینی دارد، همانگونه که زندگی و عمل رهبری شهید، مردم را جذب خود کرده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، به مسئله بی‌حجابی و یا رویکرد‌های نادرست نسبت به حجاب در جامعه اشاره کرد و خواستار ورود جدی مبلغان دین برای تذکر و هدایت این افراد شد و افزود: متأسفانه در تبلیغات کمتر به این مهم پرداخته شده است.