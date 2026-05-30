به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد نظام آموزشی، گفت: دانشگاهها باید از تربیت نیروهای صرفاً مدرکمحور فاصله گرفته و مهارتآموزی را به محور اصلی آموزش تبدیل کنند؛ زیرا نیروی کار ماهر، کلید اشتغال پایدار و توسعه اقتصادی استان است.
غلامرضا سالاری روز نهم اردیبهشتماه در نشست شورای مهارتآموزی استان کرمان گفت: باید این باور در دانشگاهها نهادینه شود که مهارتآموزی، نه صرفاً دریافت مدرک، مهمترین عامل دستیابی به اشتغال پایدار و شکوفایی اقتصادی است.
وی افزود: دانشگاهها موظفاند مسئولیت مهارتآموزی دانشجویان را جدی بگیرند و به جای تربیت نیروهای مدرکمحور، فارغالتحصیلانی توانمند و آماده ورود به بازار کار پرورش دهند.
سالاری گفت: کرمان به عنوان قطب معدنی و کشاورزی کشور، نیاز جدی به نیروی انسانی متخصص و ماهر در این حوزهها دارد و آموزشهای هدفمند و تخصصی در این بخشها باید در اولویت قرار گیرد