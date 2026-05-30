معاون اقتصادی استاندار کرمان گفت: کرمان به عنوان قطب معدنی و کشاورزی کشور، نیاز جدی به نیروی انسانی متخصص و ماهر در این حوزه‌ها دارد.

گذار از مدرک‌گرایی به مهارت‌آموزی، شرط تحقق اشتغال پایدار است

گذار از مدرک‌گرایی به مهارت‌آموزی، شرط تحقق اشتغال پایدار است

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد نظام آموزشی، گفت: دانشگاه‌ها باید از تربیت نیرو‌های صرفاً مدرک‌محور فاصله گرفته و مهارت‌آموزی را به محور اصلی آموزش تبدیل کنند؛ زیرا نیروی کار ماهر، کلید اشتغال پایدار و توسعه اقتصادی استان است.

غلامرضا سالاری روز نهم اردیبهشت‌ماه در نشست شورای مهارت‌آموزی استان کرمان گفت: باید این باور در دانشگاه‌ها نهادینه شود که مهارت‌آموزی، نه صرفاً دریافت مدرک، مهم‌ترین عامل دستیابی به اشتغال پایدار و شکوفایی اقتصادی است.

وی افزود: دانشگاه‌ها موظف‌اند مسئولیت مهارت‌آموزی دانشجویان را جدی بگیرند و به جای تربیت نیرو‌های مدرک‌محور، فارغ‌التحصیلانی توانمند و آماده ورود به بازار کار پرورش دهند.

سالاری گفت: کرمان به عنوان قطب معدنی و کشاورزی کشور، نیاز جدی به نیروی انسانی متخصص و ماهر در این حوزه‌ها دارد و آموزش‌های هدفمند و تخصصی در این بخش‌ها باید در اولویت قرار گیرد