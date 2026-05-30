در نشست «قرارگاه اقتصاد جنگی» با حضور نمایندگان مجلس و مدیران دستگاه‌های اجرایی، راهکار‌های کنترل بازار، رسیدگی فوری به شکایات مردمی، نظارت بر قیمت‌ها و مقابله با گران‌فروشی بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، جلسه «قرارگاه اقتصاد جنگی» با حضور اعضای مجمع نمایندگان استان و مدیران کل دستگاه‌های اجرایی مرتبط با حوزه اقتصاد، با هدف نظارت میدانی بر بازار، رسیدگی به شکایات مردمی و اتخاذ تدابیر لازم برای کنترل قیمت‌ها برگزار شد.

از سامانه هوشمند تا خط ۱۲۴؛ راهکارهای رسیدگی به شکایات

در ابتدای این نشست، محمدبیگی، نماینده مجلس، بر لزوم طراحی سامانه‌ای نوین برای دریافت گزارش‌های مردمی و رسیدگی فوری به نارضایتی‌ها تأکید کرد.

در همین راستا، عباسپور، نماینده دیگر مجلس، استفاده از ظرفیت «جان فدا» با تخصص‌های مورد نیاز را برای تقویت گشت‌های نظارتی پیشنهاد داد.

لشگری، نماینده صمت، ضمن اشاره به فعال بودن خط ۱۲۴، رسیدگی فوری به شکایات از طریق این خط را کافی دانست.

اقدامات قاطع تعزیرات؛ از گشت‌های روزانه تا برخورد بازدارنده

رزاقی، مدیرکل تعزیرات حکومتی، جزئیات اقدامات این سازمان را تشریح کرد و گفت: گشت‌های مشترک نظارتی به‌صورت روزانه برگزار شده و هم‌افزایی مطلوبی بین دستگاه‌ها وجود دارد.

وی خواستار پوشش خبری بیشتر برای این گشت‌ها شد و از همکاری صداوسیما قدردانی کرد.

رزاقی همچنین بر برگزاری دوره‌های آموزشی برای بازرسان، تعیین تکلیف سریع پرونده‌ها و بازدارنده بودن مجازات‌ها تأکید کرد و افزود: نظارت‌ها از واحدهای تولیدی و انبارها تا خرده‌فروشی‌ها را شامل می‌شود.

در پاسخ به پرسش عباسپور مبنی بر کاهش قیمت‌ها پس از جهش ناگهانی، رزاقی کاهش قیمت‌ها را تأیید کرد.

نگرانی از گرانی دارو و لزوم نظارت متولیان

محمدبیگی در ادامه با اشاره به گرانی تا ۱۱ برابری برخی داروها، خواستار پاسخگویی تعزیرات شد. مسئولان تعزیرات در پاسخ، نظارت اولیه در حوزه دارو را بر عهده اداره کل غذا و دارو تهران دانستند و اعلام کردند در صورت عدم رعایت ضوابط، رسیدگی لازم صورت خواهد گرفت.

بررسی روند افزایش قیمت کالاها و الزامات انبارداری

حجت‌الله مهرپور، مدیرکل دیوان محاسبات، از بررسی روند افزایش قیمت کالاهای اساسی و همچنین ترک فعل احتمالی مدیران خبر داد.

وی بر لزوم بازدیدهای میدانی از خرده‌ و عمده‌فروشی‌ها، انبارها و سردخانه‌ها تأکید کرد و خواستار برنامه‌ریزی و جذب صحیح اعتبارات دوران بحران شد.

مهرپور همچنین بر لزوم رعایت الگوی کشت توسط کشاورزان تأکید کرد.

مشکلات نانوایی‌ها؛ از کیفیت نان تا سرانه مصرف گندم

بیگدلی، رئیس مجمع نمایندگان، ضمن اشاره به وجود فراوانی کالا و خدمات در بازار، گلایه‌های مردمی از نانوایی‌ها را مطرح کرد.

وی افزایش هزینه‌های بیمه و کرایه، مشکلات سامانه نان و در نتیجه کاهش کیفیت نان را از دلایل اصلی این گلایه‌ها دانست.

بیگدلی با بیان اینکه افزایش قیمت نان منجر به افزایش مصرف آن شده، خواستار تدبیر در این زمینه شد و افزود: سرانه مصرف گندم در استان پایین‌تر از میانگین کشوری است و باید اصلاح شود.

وی همچنین بر لزوم نظارت بیشتر بر توزیع آرد و جلوگیری از فروش غیرقانونی آن تأکید کرد.

شکایات ماندایی‌ها و ضرورت بازنگری در فرآیند نظارت

لشگری، با اشاره به اینکه چهل درصد شکایات مربوط به ماندایی‌ها است، آنالیز قیمت‌ها و تدوین برنامه برای جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها را از خواسته‌های دیگر مردم برشمرد.

وی با تأکید بر لزوم حمایت از مصرف‌کننده و نظارت بر کل زنجیره تولید تا عرضه، فرآیند نظارت فعلی را معیوب دانست و هدف اصلی ورود به زنجیره تولید را کسب رضایت مردمی عنوان کرد.

لشگری همچنین بر لزوم آموزش نیروهای نظارتی برای حصول نتایج بازدارنده و رضایت‌بخش تأکید کرد و خواستار ساماندهی نانوایی‌ها و تدوین سازوکار نظارت بر بازار شد.

اختیارات ویژه استاندار و نظارت نمایندگان بر اقدامات

عباسپور، نماینده مجلس، با بیان اینکه کمبودی در بازار وجود ندارد، بر برخورد جدی با سودجویان در شرایط بحرانی تأکید کرد.

وی با اشاره به اختیارات ویژه استاندار که از سوی رئیس جمهور تفویض شده، خواستار نظارت نمایندگان مجلس بر اقدامات اجرایی شد تا در صورت لزوم ورود پیدا کنند.

عباسپور همچنین از پیگیری تأمین منابع مالی خرید گندم خبر داد و ذخایر استراتژیک کشور در حوزه امنیت غذایی را بالای چهار ماه ارزیابی کرد.

تورم، گرانی‌فروشی و چالش‌های صنعت؛ نگرانی‌های اصلی استان

محمدبیگی، نماینده مجلس، با اشاره به اینکه استان در حوزه تأمین کالا سرآمد است، تورم، گران‌سازی و گران‌فروشی را نگرانی اصلی مردم دانست و خواستار تشدید نظارت‌ها و بازرسی‌ها برای کاهش تورم نقطه به نقطه شد.

وی تأمین مواد اولیه، سرمایه در گردش و ارز را چالش‌های اساسی صنعت استان عنوان کرد. دغدغه تأمین برق برای مصارف کشاورزی، صنعتی و خانگی نیز مطرح شد و درخواست افزایش تسهیلات برای پنل‌های خورشیدی ارائه گردید.

همچنین بر پاسخگو بودن بانک‌های متخلف در زمینه تأمین سرمایه در گردش تأکید شد.

محمدبیگی بر لزوم افزایش سرانه مصرف آرد، لبنیات و پروتئین سفید (مانند ماهی) در استان تأکید کرد.