به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان دکتر لطفعلی پور، رئیس اداره دامپزشکی شهرستان زرند از اجرای طرح گسترده و رایگان واکسیناسیون بروسلوز (تب مالت) در جمعیت دام‌های سبک این شهرستان خبر داد.

حسن لطفعلی‌پور با اعلام این خبر گفت: در این طرح که از اردیبهشت‌ماه آغاز شده، ۷۰ هزار رأس گوسفند و بز بالغ به همراه ۲۰ هزار رأس بره و بزغاله علیه بیماری بروسلوز واکسینه می‌شوند.

وی با تأکید بر اینکه بیماری تب مالت درمان اختصاصی ندارد و تنها راه مبارزه با آن پیشگیری از طریق واکسیناسیون است، اظهار داشت: این بیماری به دلیل ایجاد سقط جنین در دام و کاهش تولید شیر، خسارت‌های اقتصادی سنگینی به دامداران وارد می‌کند و از سوی دیگر یکی از مهم‌ترین بیماری‌های قابل انتقال به انسان محسوب می‌شود.

رئیس اداره دامپزشکی زرند با اشاره به فعالیت اکیپ‌های دولتی و خصوصی در سطح روستا‌ها و واحد‌های دامی، از دامداران خواست در اجرای دقیق این طرح همکاری کامل داشته باشند و تأکید کرد: شهروندان حتماً شیر و لبنیات مصرفی خود را از محصولات پاستوریزه تهیه کنند تا در برابر این بیماری خطرناک مصون بمانند.