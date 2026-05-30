به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حافظان قرآن کریم که قصد شرکت در آزمون مدرک حفظ عمومی از پنج جزء به بالا را دارند، علاوه بر آزمون حسن حفظ و فصاحت، باید در بخش «درک معنا» نیز شرکت کنند؛ بخشی که برای آن منبع آموزشی ویژه‌ای تدوین شده است.

اثری آموزشی برای رشته «درک معنا» در بخش حفظ عمومی قرآن تهیه و گردآوری شده است تا حافظان بتوانند ضمن تثبیت محفوظات خود، با ترجمه و مفاهیم نیز آشنایی بیشتری پیدا کنند.

براساس توضیحات ارائه‌شده، در این اثر تلاش شده است از هر صفحه قرآن به رسم‌الخط عثمان‌طه، پنج عبارت کوتاه و نسبتاً آسان انتخاب شود تا حافظان با یادگیری ترجمه و مفهوم این عبارات، مهارت لازم را برای پاسخگویی به سؤالات بخش درک معنا کسب کنند. به این ترتیب، حافظ کل قرآن با مطالعه این مجموعه با ترجمه و مفهوم حدود سه هزار آیه و عبارت کوتاه آشنا خواهد شد.

در هر صفحه از این کتاب، ۱۰ عبارت قرآنی درج شده و شماره صفحه قرآن عثمان‌طه نیز در ابتدای هر پنج عبارت آمده است تا حافظان بتوانند محل دقیق آیات و عبارات انتخابی را در مصحف شناسایی کنند.

تهیه‌کنندگان این اثر معتقدند فراگیری کامل این مجموعه به حافظان کمک می‌کند تا بخش قابل توجهی از آیات و عبارات قرآن را ترجمه کرده و در کنار حفظ قرآن، با معارف و مفاهیم آیات نیز ارتباط عمیق‌تری برقرار کنند.

این منبع آموزشی برای رشته «درک معنا» در چارچوب آزمون اعطای مدرک حفظ عمومی قرآن کریم از سوی سازمان دارالقرآن الکریم به‌عنوان دبیرخانه این طرح ملی منتشر شده است.

آزمون طرح ملی حفظ عمومی قرآن کریم ویژه آقایان و بانوان، پنجشنبه ۲۱ خردادماه برگزار خواهد شد و علاقه‌مندان برای ثبت‌نام در این آزمون می‌توانند به سامانه تلاوت hefz.telavat.ir مراجعه کنند.

