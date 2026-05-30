به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان فرمانده انتظامی استان کرمان از اجرای طرح سه روزه آرامش در شهر با دستاورد‌های چشمگیر در حوزه مقابله با معضل اعتیاد و قاچاق مواد مخدر خبر داد.

سردار "موقوفه ئی" افزود: در این طرح، ۵۴۷ کیلو و ۷۴۹ گرم انواع مواد مخدر کشف و با اجرای طرح‌های امنیت محله محور، ۵۹۳ خرده‌فروش مواد مخدر و ۵۹ نفر قاچاقچی دستگیر شدند.

وی بیان داشت: در راستای پاکسازی معابر و ارتقای امنیت اجتماعی نیز، ۹۰۸ معتاد متجاهر از سطح شهر جمع‌آوری و برای ساماندهی به مراکز مربوطه منتقل شدند.

رئیس پلیس استان با تأکید بر استمرار برخورد قاطع با سوداگران مرگ، خاطرنشان کرد: طرح‌های مقابله با جرائم مرتبط با مواد مخدر با جدیت ادامه خواهد داشت و پلیس در مسیر تأمین امنیت و آرامش شهروندان از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.