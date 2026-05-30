پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی استان کرمان از اجرای طرح سه روزه آرامش در شهر با دستاوردهای چشمگیر در حوزه مقابله با معضل اعتیاد و قاچاق مواد مخدر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان فرمانده انتظامی استان کرمان از اجرای طرح سه روزه آرامش در شهر با دستاوردهای چشمگیر در حوزه مقابله با معضل اعتیاد و قاچاق مواد مخدر خبر داد.
سردار "موقوفه ئی" افزود: در این طرح، ۵۴۷ کیلو و ۷۴۹ گرم انواع مواد مخدر کشف و با اجرای طرحهای امنیت محله محور، ۵۹۳ خردهفروش مواد مخدر و ۵۹ نفر قاچاقچی دستگیر شدند.
وی بیان داشت: در راستای پاکسازی معابر و ارتقای امنیت اجتماعی نیز، ۹۰۸ معتاد متجاهر از سطح شهر جمعآوری و برای ساماندهی به مراکز مربوطه منتقل شدند.
رئیس پلیس استان با تأکید بر استمرار برخورد قاطع با سوداگران مرگ، خاطرنشان کرد: طرحهای مقابله با جرائم مرتبط با مواد مخدر با جدیت ادامه خواهد داشت و پلیس در مسیر تأمین امنیت و آرامش شهروندان از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.