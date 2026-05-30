برنامههای «تهران ۲۰»، «طهرانشاط» و «سلام تهران»، از شبکه تهران پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، تبیین و تشریح سخنان مقام معظم رهبری درخصوص مجلس شورای اسلامی و همچنین بررسی پرونده بهداشت با محوریت بیماریهای قابل انتقال از دام به انسان، موضوع گفتوگوی برنامه امشب «تهران ۲۰» است.
«عباس گودرزی»، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در بخش نخست برنامه به تبیین و تشریح سخنان مقام معظم رهبری در خصوص مجلس می پردازد.
همچنین «ایمان شمسایی»، رئیس مرکز ارتباطات، رسانه و امور فرهنگی مجلس شورای اسلامی، به صورت تلفنی اقدامات مجلس در ایام جنگ تحمیلی سوم به مناسبت روز بازگشایی مدرسه شورای اسلامی را تشریح میکند.
در بخش دوم برنامه نیز، «احمد شریعتی»، مدیرکل دامپزشکی استان تهران، در خصوص موضوعاتی، چون شیوع بیماریهای قابل انتقال از دام به انسان، نظارت دامپزشکی بر کشتار دام و اقدامات دامپزشکی در سنت قربانی کردن در عید سعید قربان گفتوگو خواهد کرد.
برنامه «تهران ۲۰»، کاری از گروه تهران و شهروندی شبکه تهران، با اجرای «علی مروی» و «محمدرضا سلمانی» و تهیهکنندگی «مجتبی احمدی»، شنبه تا پنجشنبه ساعت ۲۰، پخش می شود.
به مناسبت عید سعید قربان و آغاز دهه امامت و ولایت، ویژهبرنامه زنده و شاد «طهرانشاط»، امشب ساعت ۲۲، پخش میشود.
«فریده دریامج» (بازیگر)، «فاطمه امینی» (مجری کودک)، «حسین حقیقی» (خواننده) و گروه سرود «فرشتگان زینبی» مهمانان این برنامه هستند.
این مجله شاد و مفرح با اجرای «سید مرتضی حسینی» و «حمید ترابیان»، دو مجری نامآشنا و محبوب، به مدت ۷۵ دقیقه پخش میشود.
برنامه «طهرانشاط»، با تهیهکنندگی «میلاد حق پرست»، کاری از گروه خانواده و کودک، در دهه امامت و ولایت، هر شب ساعت ۲۲، پخش و ساعت ۱۳.۳۰ روز بعد بازپخش میشود.
برنامه صبحگاهی «سلام تهران»، یکشنبه ۱۰ خرداد، به موضوعاتی، چون محیط زیست، خانواده و فرهنگ و هنر میپردازد.
«محمد جنتیراد» کارشناس خانواده، درباره مسائل و چالشهای خانواده ایرانی گفتوگو میکند.
«عطیه جامی» خبرنگار فرهنگی، هنری و سینمایی، تازهترین رویدادهای حوزه فرهنگ و هنر را بررسی میکند.
«حسن عباسنژاد» مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران، درباره وضعیت محیط زیست پایتخت و برنامههای حفاظتی سخن میگوید.
«بهروز اتونی» استاد دانشگاه و کارشناس ادبیات فارسی، به موضوعات ادبی و فرهنگی میپردازد. گروه سرود «ماهور» و گروه ورزش پهلوانی و باستانی «نوای کهن» نیز از دیگر مهمانان این برنامه هستند.
این مجله صبحگاهی با تهیهکنندگی «آرمین عابدینی» و اجرای «صدیقه مرادی» و «بهروز تشکر»، از شنبه تا پنجشنبه، ساعت ۷ صبح، به صورت زنده پخش می شود.