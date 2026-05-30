به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سرهنگ مهدی گلمحمدی گفت: در این طرح که با هماهنگی قضایی و در ساعات پایانی شب در پارک غدیر میبد اجرا شد با به کارگیری تیم‌های عملیاتی یگان امداد، راهور و عوامل انتظامی بخش بفروئیه، تعداد ۳ دستگاه خودرو و ۱۱ دستگاه موتورسیکلت متخلف توقیف و روانه پارکینگ شد.

وی افزود: برابر مطالبات بجای مردمی، برخورد جدی با موتورسیکلت‌های متخلف و هنجارشکن که با تغییر اگزوز و صدا‌های ناهنجار باعث ایجاد مزاحمت برای شهروندان می‌شوند، در دستور کار قرار گرفته است.

فرمانده انتظامی شهرستان میبد گفت: تیم‌های پلیس شهرستان میبد ضمن هماهنگی کامل با دستگاه قضایی، با تخلف آلودگی صوتی، برخورد قاطع و قانونی خواهند داشت و وسیله نقلیه متخلفین به مدت یکماه و در موارد خاص بیشتر از یکماه، در توقیف پلیس خواهد بود.