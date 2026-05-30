به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، در نشستی تخصصی با حضور نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین و ناظر مجلس در ستاد ملی جمعیت، ائمه جمعه استان بر ضرورت هم‌افزایی نهادهای دینی و اجرایی برای حل چالش‌های جمعیتی و رفع موانع پیش‌روی خانواده‌ها در شهر الوند تأکید کردند.

در این نشست، ضمن طرح دغدغه‌ها و مشکلات مردمی در بحث جمعیت، راهکارهای عملیاتی و اجرایی جهت هم‌افزایی ظرفیت‌های موجود در استان برای تحقق سیاست‌های کلی خانواده و ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه جمعیت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

حجت الاسلام و المسلمین مظفری در این نشست با اشاره به حساسیت شرایط کنونی جمعیتی کشور، بر نقش بی‌بدیل ائمه جمعه در تبیین اهمیت موضوع و فرهنگ‌سازی در راستای تشویق به فرزندآوری و حمایت از خانواده‌های دارای فرزند تأکید کرد.

همچنین محمدبیگی، ناظر مجلس در ستاد ملی جمعیت، ضمن ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در سطح ملی و بیان اهمیت پیگیری مصوبات این ستاد در استان‌ها، بر لزوم همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، نهادهای فرهنگی و ائمه جمعه برای دستیابی به نتایج مطلوب در حوزه جمعیت تأکید نمود.