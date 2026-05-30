آقای آرمان خالقی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما افزود: وضع صنعت کشور را باید باوجود تحریم های گذشته و تحریم های حاضر که به تحریم های قبلی اضافه شده است، همچنین در شرایط جنگی که هم اکنون درگیر آن هستیم تحلیل و بررسی کنیم.

دبیرکل خانه صنعت و معدن ایران با اشاره به اینکه تولید کشور در سال های گذشته همچنان در شرایط سخت اقتصادی قرار داشته و توانسته است تاب آوری مناسبی را در مقایسه با سایر کشورها پشت سر بگذارد، گفت: تحریم های موجود همانند یک بیماری مزمن، کشور را در سال های گذشته دچار کرده است همین امر تولیدکننده را مجبور کرده تا چند ماه ذخایر مواد اولیه تولید را پیش بینی کند و زمانی که ذخایر انبار مواد اولیه اش به وضعیت هشدار نرسیده، تدابیری برای جبران کمبود آن از جمله ثبت سفارش، پیش خرید یا هر اقدام دیگری را اتخاذ کند.

وی افزود: پیش بینی تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه تولید برای بلند مدت، توانست چالش تولید کشور را در شرایط جنگی کنونی برای تامین مواد اولیه تا حدودی مرتفع سازد اما مشکلی که بوجود آمده است در زنجیره ارزش برخی صنایع به دلیل حملات به زیرساخت های کشور اتفاق افتاده است که کمی جای نگرانی داشت نخستین موضوع صنعت فولاد که به عنوان یکی از صنایع مادر محسوب می شود البته بخشی از واحدهای صنعتی هم آسیب دیدند اما به اندازه صنعت فولاد نبوده است.

خالقی ادامه داد: در حلقه اول زنجیره ارزش، سنگ آهن موجود است اما در حلقه بعدی تبدیل سنگ آهن به فولاد که نیاز صنایع پایین دست است مشکلاتی بوجود آمد و بخشی از ظرفیت تولید کشور آسیب دید که می توان با واردات، این نقصان را برطرف کرد بنابراین تصمیم جایگزینی واردات مواد اولیه از ابتدای حملات اتخاذ شد تا تامین کنندگان، منابع جایگزین را از سطوح بین الملل بیابند و صنایع فولادی مکلف به واردات شوند تا نیاز کشور را مرتفع سازند.

دبیرکل خانه صنعت و معدن ایران با اشاره به اینکه امیدواریم این تصمیم گیری ها، کمبود مواد اولیه را جبران کند، افزود: البته جبران کمبود مواد اولیه از واردات قطعا قیمت تمام شده را افزایش می دهد اما مزیتش این است که کشور با کمبود کالا مواجه نخواهد شد و طبیعتا قدرت رقابت در واحدهای تولیدی پایین دست کمی کاهش خواهد یافت که با بازگشت ظرفیت تولید شرکت های فولادی، این مشکل هم رفع خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در صنایع پتروشیمی هم با توجه به آسیب واحدهای تولیدی همانند واحدهای فولادی، تصمیم به جایگزینی واردات مواد اولیه پتروشیمی برای صنایع پایین دست صورت گرفته است، ادامه داد: برخی از گریدهای مواد اولیه پتروشیمی مورد نیاز صنایع پایین دست کشور با توجه به آسیب به واحدهای پتروشیمی و نبود ظرفیت تولید، با کمبود مواجه شد البته برخی از واحدهای تولیدی مواد اولیه مورد نیازشان را برای چند ماه ذخیره کرده بودند و یا تولید واحدهای پتروشیمی که هنوز برای عرضه به بورس کالا ارسال نشده بود همین امر موجب شد در کشور کمبودی نداشته باشیم.

خالقی درباره اینکه نگرانی از تامین نشدن مواد اولیه پتروشیمی منجر به گرانی مواد اولیه شده است، افزود: گرانی مواد اولیه باعث افزایش قیمت تمام شده محصولات تولید صنایع پایین دست شده و خواهد شد بر فرض مثال در بسته بندی صنایع مختلف از جمله صنعت غذایی، دارو، شوینده ها، قطعات خودرو، لوازم خانگی و یا هر صنعت دیگری نیاز به مواد اولیه پتروشیمی است.

دبیرکل خانه صنعت و معدن ایران به موضوع محدودیت واردات مواد اولیه از بازارهای بین المللی و مناطق جنوبی کشور بعد از جنگ اخیر اشاره کرد و گفت: به دلیل محاصره دریایی که رخ داد و بنادر جنوبی کشور عملا نتوانستند آن طور که باید تامین مواد اولیه و کالاهای ثبت سفارش شده و یا در حال حمل صنایع را پشتیبانی کنند زیرا طیف وسیعی از صنایع کشور متاثر از تامین مواد اولیه آنها بود بنابراین برای تامین مواد اولیه مورد نیاز باید کریدورهای جدید را شناسایی کرده و بدانیم که باید به چه نحوی این کریدورها را فعال سازیم تا کارآمد باشند که کالای مورد نیاز کشور را تامین کرده و قیمت تمام شده محصول به حداقل برسد.

وی با اشاره به اینکه پس از محدودیت واردات از بنادر جنوبی باید به دنبال پیدا کردن کریدورهای جدید که شامل مرزهای زمینی شرق و جنوب شرق، شمال شرق و بنادر شمالی و مرزهای غربی و شمال غربی برای انتقال کالا و مواد اولیه باشیم، افزود: باید دیپلماسی اقتصادی را در گمرکات دو طرف با تصمیمات مناسب و قطعی فعال سازیم یعنی گمرک جدید کشورمان را تجهیز کرده و ظرفیت بررسی ها را به شدت افزایش دهیم تا با ترافیک حمل و نقل مواجه نشویم مشکلی که در برخی از گمرکات کشور تا ۲۵ روز معطلی با آن مواجه هستیم و همین امر موجب افزایش هزینه حمل و نقل کالا می‌شود.

خالقی ادامه داد: در صورتی که ظرفیت گمرک کشور طرف مقابل مناسب نباشد باید با سرمایه گذاری مناسب، زیرساخت‌ها را برای واردات فراهم سازیم برای مثال گمرکات پاکستان یا عراق در صورتی که امکانات لجستیکی برای حمل و نقل کالا را نداشته باشد باید کمک کنیم تا ظرفیت‌ها ایجاد و راه اندازی شود البته بخش خصوصی در این باره اعلام امادگی کرده است و دولت هم می‌بایست با آغوش باز به استقبال ایجاد این ظرفیت برود.

دبیرکل خانه صنعت و معدن ایران با اشاره به تنش‌هایی که با همسایگان جنوبی ایران طی جنگ اخیر ایجاد شده است، گفت: باید به فکر بازار‌های جدید بین المللی باشیم و بازار‌هایی را که در گذشته داشته‌ایم را جدی بگیریم برای مثال به بازار کشور‌های اورسیا باید عمیقا وارد شویم و در این بازار‌ها به دنبال پیدا کردن شرکای جدید تجاری باشیم و این امر مستلزم تغییر رفتار تجاری بین المللی کشورمان در مواجه با سایر کشورهاست و نیاز به یک بازنگری و بازمهندسی تجارت بین الملل دارد.