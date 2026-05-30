نخبگان میهن اسلامی، به جایگاه علم آفرینی و میدان و خیابان توام با هم بها می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ هرشب با دوچرخه و یک پرچم در میان مردم حضور پیدا می‌کند، از پرچم گردانی تا تبیین و روشنگری.

در میدان او را می‌شناسند و می‌دانند که چه خدمات فراوانی در حوزه علم دانش بنیان کرده است.

حسن نیلی، ۹۰ شب است سنگر علم و خیابان را باهم حفظ کرده و می‌گوید: امروز مهم‌ترین وظیفه مردم حفظ وحدت و مهمترین وظیفه دانشمندان و اقتصاد دانان، ایجاد یک الگوی جدید با اتکا به فرصت فراهم آمده، از حضور مردم است.

وی با اشاره به نقش نخبگان در هدایت جامعه افزود: نخبگان باید مردم که میدان را رها نکردند، در جایگاه علم آفرینی با همت بیشتر تلاش کنند.

از دستاورد‌های دکتر حسن نیلی تولید تنها شیر حاوی آغوز با خواص تقویت کنندگی سیستم ایمنی بدن در کشور است.