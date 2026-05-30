به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، رئیس بیمارستان صدیقی گله دار گفت: اقامتگاه کادر درمان این بیمارستان با مشارکت خیران حوزه سلامت و با هزینه بیش از یک میلیارد تومان مجهز شد.

دکتر علی زحمت‌کش افزود: در این مرحله تجهیزاتی شامل کولر ایستاده و گازی، ماشین لباسشویی، مایکروویو و پنکه تهیه و نصب شده است که می‌تواند بخشی از نیاز‌های رفاهی کارکنان را برطرف کند.

شهرستان مهر در جنوب فارس و در فاصله ۳۲۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.