خیران مُهری بیش از یک میلیارد تومان برای تجهیز اقامتگاه پزشکان بیمارستان صدیقی شهر گله دار کمک کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، رئیس بیمارستان صدیقی گله دار گفت: اقامتگاه کادر درمان این بیمارستان با مشارکت خیران حوزه سلامت و با هزینه بیش از یک میلیارد تومان مجهز شد.
دکتر علی زحمتکش افزود: در این مرحله تجهیزاتی شامل کولر ایستاده و گازی، ماشین لباسشویی، مایکروویو و پنکه تهیه و نصب شده است که میتواند بخشی از نیازهای رفاهی کارکنان را برطرف کند.
شهرستان مهر در جنوب فارس و در فاصله ۳۲۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.