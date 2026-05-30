در شورای ترافیک استان یزد، اصلاح طرح‌های هندسی تقاطع محمودآباد و وکیل با بلوار جمهوری و همچنین طرح اصلاح هندسی تقاطع بلوار سخاوت به بلوار جانباز مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، نشست شورای ترافیک استان یزد به ریاست سیدمهدی طلائی‌مقدم، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد، و با حضور مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی، حمل‌ونقل و ترافیک استانداری، فرماندار یزد، رئیس شورای اسلامی شهر یزد، شهردار یزد، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان یزد، رئیس پلیس راهور استان یزد و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد.

در این نشست، طرح اصلاح هندسی تقاطع محمودآباد و وکیل با بلوار جمهوری و همچنین طرح اصلاح هندسی تقاطع بلوار سخاوت به بلوار جانباز مورد بررسی قرار گرفت.

طرح‌های اجرایی این دو پروژه ترافیکی با حضور مسئولان ذی‌ربط و مشاور طرح ارائه و ابعاد فنی، ترافیکی و اجرایی آنها بررسی شد. حاضران در نشست ضمن ارزیابی وضعیت موجود، راهکار‌های پیشنهادی برای بهبود ایمنی، کاهش گره‌های ترافیکی و تسهیل تردد شهروندان را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد در این نشست با تأکید بر ضرورت اجرای طرح‌های مؤثر در حوزه مدیریت ترافیک شهری، اظهار داشت: ارتقای ایمنی معابر، روان‌سازی تردد و کاهش نقاط حادثه‌خیز از اولویت‌های اصلی مدیریت استان در حوزه حمل‌ونقل و ترافیک است و اجرای طرح‌های اصلاح هندسی در تقاطع‌های پرتردد می‌تواند نقش مهمی در تحقق این اهداف ایفا کند.