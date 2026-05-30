به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، آگاهی دادن به مردم در زمینه روش‌های تغذیه مفید، ترویج غذای سالم و سنتی و ایجاد شور و نشاط بین اهالی روستا از مهم‌ترین اهداف برگزاری جشنواره بود.

کارشناس تغذیه و داوران این جشنواره ارزش غذایی، استفاده کم از روغن، طعم، مزه، تزئینات، خلاقیت و نوآوری را از معیار‌های امتیاز دادن به غذاها بیان کردند.

در شهرستان کبودراهنگ ۶ اثر شامل دو غذا، ۳ بازی محلی و قالی مهربان در فهرست میراث ناملموس کشور به ثبت رسیده است.