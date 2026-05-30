با نزدیک شدن به آغاز فصل برداشت گندم، معاون اقتصادی استاندار قزوین به همراه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان از پنج مرکز خرید تضمینی گندم در شهرستان‌های آبیک، البرز و بویین‌زهرا بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، این بازدید به‌منظور ارزیابی دقیق وضعیت مراکز و اطمینان از آمادگی آن‌ها برای فرآیند خرید انجام شد. در جریان این بازرسی، استانداردها و ضوابط خرید گندم مورد بررسی قرار گرفت و ضمن ارائه تذکرات لازم به مسئولان مراکز، بر رعایت دقیق پروتکل‌های کیفی برای صیانت از دسترنج کشاورزان تأکید شد.

هشدار به صاحبان کمباین‌های غیراستاندارد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در حاشیه این بازدید، با تأکید بر اهمیت کاهش ضایعات در زمان برداشت، از اتخاذ تصمیمات سخت‌گیرانه برای ماشین‌آلات کشاورزی خبر داد. وی اظهار داشت: «کمباین‌هایی که از نظر فنی شرایط و استانداردهای لازم برای برداشت بهینه گندم را نداشته باشند، برای جلوگیری از هدررفت محصول، سهمیه سوخت دریافت نخواهند کرد.»

پیش‌بینی خرید تضمینی ۲۵۰ هزار تن گندم

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در ادامه با اشاره به چشم‌انداز تولید در سال جاری گفت: «بر اساس پیش‌بینی‌های کارشناسی، انتظار می‌رود امسال در مجموع حدود ۳۰۰ هزار تن گندم در سطح استان برداشت شود.»

وی افزود: «از این میزان محصول تولیدی، دولت برنامه‌ریزی کرده است تا ۲۵۰ هزار تن را به‌صورت تضمینی و با قیمت مصوب هر کیلوگرم ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان از کشاورزان خریداری کند.»

گفتنی است، فرآیند خرید تضمینی گندم در استان قزوین با هدف حمایت از تولید ملی و تأمین امنیت غذایی، هم‌زمان با عملیات برداشت در مناطق مختلف استان آغاز خواهد شد.