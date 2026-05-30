مراسم انعقاد قرارداد سرمایه‌گذاری ۷۵۰ هزار دلاری صندوق پژوهش و فناوری برای بومی‌سازی و توسعه زیرساخت‌های تصویربرداری پیشرفته به همت یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان و با هدف خودکفایی ملی و جلوگیری از خروج ارز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در این مراسم که با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین سید مهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه برگزار شد، قرارداد سرمایه‌گذاری راهبردی میان این صندوق پژوهش و فناوری و یک شرکت دانش‌بنیان به ارزش ۷۵۰ هزار دلار به امضا رسید.

این قرارداد گامی بلند در راستای بومی‌سازی تجهیزات پزشکی فناوری های پیشرفته (های‌تک ) و تحقق شعار خودکفایی ملی محسوب می‌شود.

عبدالمجید کهریزی، مدیرعامل این صندوق پژوهش و فناوری با تأکید بر استمرار فعالیت‌های توسعه‌ای در شرایط دشوار اقتصادی، اظهار کرد: در شرایطی که کشور با فشار‌های ناشی از جنگ اقتصادی، تحریم‌های ظالمانه و محدودیت‌های بین‌المللی مواجه است، سازمان اوقاف و امور خیریه خود را متعهد می‌داند که نه‌تنها از فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری دست نکشد، بلکه دقیقاً در همین مقطع، پررنگ‌تر از گذشته در مسیر حمایت از طرح‌های نوآورانه و راهبردی گام بردارد.

کهریزی با اشاره به سرمایه‌گذاری این مجموعه بر روی دستگاه تصویربرداری پیشرفته به جزئیات فنی این پروژه ملی اشاره کرد و افزود: دستگاه سی‌آرم دیجیتال (C-Arm) دستگاهی کاملاً تخصصی و راهبردی در حوزه تجهیزات پزشکی است که تا امروز هیچ تولیدکننده داخلی نداشته و عملاً نظام سلامت کشور را به واردات و تأمین‌کنندگان خارجی وابسته کرده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر کشور با وابستگی شدید به مدل‌های قدیمی آنالوگ مواجه است که از نظر دقت، کیفیت تصویر و تابش اشعه، فاصله زیادی با استاندارد‌های روز دنیا دارند، ادامه داد: هدف ما در این طرح، جایگزینی کامل فناوری دیجیتال با نمونه‌های آنالوگ موجود است تا سطح خدمات درمانی کشور ارتقا یابد.

وی در ادامه به جایگاه حمایتی نهاد‌های حاکمیتی اشاره کرد و گفت: همین وابستگی و اهمیت بالای پروژه باعث شده است که این طرح به عنوان یک اولویت ملی مورد توجه قرار بگیرد و خوشبختانه معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری نیز با اعطای گرنت، از آن حمایت کرده است. امروز با افتخار اعلام می‌کنیم که طراحی و تولید این دستگاه توسط تیم توانمند این شرکت دانش‌بنیان انجام شده و سازمان اوقاف از طریق صندوق، با ورود به این پروژه قصد دارد از این طرح پشتیبانی کند تا از مرحله نمونه‌سازی و تولید اولیه، به مرحله تولید انبوه برسد.

مدیرعامل این صندوق با تحلیل ابعاد ارزی این سرمایه‌گذاری، تصریح کرد: بر اساس آمارها، سالانه حدود سه میلیون دلار صرف واردات این دستگاه می‌شود؛ در حالی که نیاز واقعی کشور بسیار فراتر از این ارقام است. مشارکت ما در این پروژه با هدف تأمین پایدار نیاز کشور، کاهش چشمگیر خروج ارز و مرتفع کردن کمبود‌های زیرساختی نظام سلامت در حوزه تصویربرداری پزشکی صورت گرفته است.

کهریزی خاطرنشان کرد: برای ما، این نوع سرمایه‌گذاری صرفاً یک فعالیت اقتصادی نیست؛ بلکه یک اقدام مسئولانه، آینده‌نگرانه و در راستای امنیت سلامت کشور است که ضمن تقویت زیست‌بوم فناوری، موتور محرک پیشرفت ملی خواهد بود.