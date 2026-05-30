فینال لیگ قهرمانان اروپا بین تیم‌های پاری سن ژرمن و آرسنال و مسابقات مهم ورزشی به صورت زنده از شبکه سه پخش می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در چارچوب مسابقات لیگ قهرمانان اروپا امروز فینال این مسابقات برگزار می‌شود که این دیدار جذاب و هیجان انگیز بین دو تیم فرانسوی و انگلیسی برگزار می‌شود.

ساعت ۱۹:۳۰، پاری سن ژرمن و آرسنال به مصاف هم می‌روند که برنامه «گزارش ورزشی» این دیدار را به صورت زنده پوشش می‌دهد.

مسابقه در ورزشگاه پوشکاش آرنا شهر بوداپست مجارستان با داوری دنیل سیبرت انجام می‌شود. گزارشگری این دیدار حساس به عهده مجید زلفی است.

در بازی قبلی پاری سن ژرمن توانست آرسنال را با نتیجه ۲ بر یک شکست دهد.

گروه ورزش شبکه سه از امروز تا جمعه ۱۵ خرداد، مسابقات مهم ورزشی را به صورت زنده پخش می‌کند.

این مسابقات با توجه به روز و زمان آن پخش می شود.

شنبه ۹ خرداد ساعت ۱۹:۳۰ پاری سن ژرمن - آرسنال

یکشنبه ۱۰ خرداد ساعت ۱:۰۰ بامداد برزیل - پاناما

دوشنبه ۱۱ خرداد ساعت ۲۲:۳۰ برنامه فوتبال برتر بررسی مسابقات جام جهانی

سه شنبه ۱۲ خرداد ساعت ۱۹:۳۰ کرواسی - بلژیک

چهارشنبه ۱۳ خرداد ساعت ۲۲:۱۵ هلند - الجزایر

پنجشنبه ۱۴ خرداد از ساعت ۸:۰۰ الی ۱۱:۳۰ و ۱۳:۰۰ لغایت ۱۶:۳۰، رقابت‌های کشتی نوجوانان قهرمانی آسیا

جمعه ۱۵ خرداد از ساعت ۸:۰۰ الی ۱۱:۳۰ و ۱۳:۱۵ لغایت ۱۵:۰۰، رقابت‌های کشتی نوجوانان قهرمانی آسیا