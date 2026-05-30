برای نخستین بار در کشور، تعیین مسیر قاریان کنتور در مشهد، به صورت کامل بر مبنای اطلاعات موقعیت مشترکان در سامانه GIS صورت میگیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد با اشاره به جانمایی ۱۰۰ درصدی مشترکان مشهد در سامانه سیستمهای اطلاعات مکانی (GIS) گفت: این موضوع با توجه به تکمیل طرح جانمایی ۱۰۰ درصدی اطلاعات مشترکان در سالهای اخیر در سیستم اطلاعات مکانی (GIS)، امکان پذیر شده است.
حسین اسماعیلیان افزود: اجرای این طرح دسترسی به موقعیت دقیق مشترکان و امکان ارائه خدمات سریعتر، دقیقتر و هدفمندتر را فراهم کرده است.
او افزود: جانمایی مشترکان در سامانه GIS همچنین نقش مهمی در کاهش هزینههای عملیاتی دارد و تکمیل اطلاعات مکانی، منجر به بهینهسازی مسیرهای خدمترسانی، کاهش زمان رسیدگی به درخواستها و امکان برنامهریزی دقیقتر برای بهرهبرداری، نگهداری و توسعه شبکههای آب و فاضلاب میشود.
شرکت آب و فاضلاب مشهد به عنوان شرکت پیشرو در ارائه خدمات الکترونیکی، از سال ۱۴۰۰ تمامی خدمات خود را به صورت الکترونیکی و بدون نیاز به مراجعه حضوری شهروندان ارائه میکند و همین اقدامات منجر به کسب رتبه برتر این شرکت در ارزیابی دفاتر فناوری اطلاعات د شرکتهای آب و فاضلاب در ۴ محور سخت افزار، نرم افزار، پرتال و خدمات و سیستمهای اطلاعات مکانی (GIS) شده است.