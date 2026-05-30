به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ محمد چراغ فرمانده انتظامی مشهد گفت: اجرای این عملیات‌ها با هدف رسیدگی به مطالبات و خواسته‌های مردمی مرحله بیست و هفتم طرح آرامش در شهر با محوریت مبارزه با خرده فروشان مواد مخدر و معتادان متجاهر در مشهد به اجرا در آمد.

وی افزود: در این طرح ۲ روزه پلیس مبارزه با مواد مخدر با همکاری کلانتری و پاسگاه‌های شهر مشهد ۸۰ خرده فروش را شناسایی و با هماهنگی قضائی دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی مشهد ادامه داد: در این عملیات ۳۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر سنتی و صنعتی آماده فروش، ۶۰ هزار عدد انواع قرص مخدر و توان افزا کشف و ۶ دستگاه موتورسیکلت و سه دستگاه خودرو سواری که برای توزیع مواد مخدر استفاده می‌شد توقیف و روانه پارکینگ شد.

چراغ گفت: ۶۷۵ معتاد متجاهر و کارتن خواب نیز در پاتوق‌های مواد مخدر سطح شهر مشهد جمع آوری و به مراکز باپروری منتقل و زیر نظر کارشناسان برای بهبودی قرار گرفتند.