به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ دهمین جلسه شورای هماهنگی مدیران کل بازرسی دستگاه‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و جمعی از مدیران این سازمان برگزار شد.

در این نشست که با حضور سجاد سنگسری، مشاور وزیر و رئیس مرکز بازرسی، ارزیابی عملکرد و ارتباطات مردمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین علی‌اکبر ربیع‌زاده، مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان تأمین اجتماعی برگزار شد، گزارش‌هایی از عملکرد حوزه بازرسی و نحوه خدمت‌رسانی دستگاه‌های تابعه ارائه شد.

سجاد سنگسری در این نشست با قدردانی از عملکرد سازمان تأمین اجتماعی در ایام اخیر، گفت: این سازمان در دوره جنگ تحمیلی ۴۰ روزه با وجود شرایط ویژه، پرداخت مطالبات بازنشستگان و مستمری‌بگیران را به‌موقع انجام داد و در حوزه درمان نیز عملکرد قابل توجهی داشت.

وی افزود: تأمین اجتماعی به عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای اثرگذار در سرمایه اجتماعی کشور، نقش مهمی در حفظ اعتماد عمومی دارد و لازم است با بهره‌گیری از الگوهای نوین مدیریتی و فناورانه، فرآیندهای خود را بهبود بخشد.

در ادامه این نشست، مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان تأمین اجتماعی نیز گزارشی از اقدامات این حوزه ارائه کرد و گفت: سازمان تأمین اجتماعی ماهانه بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار لیست اینترنتی را به‌صورت برخط و غیرحضوری دریافت و پردازش می‌کند.

علی‌اکبر ربیع‌زاده با اشاره به شرایط خاص ایام جنگ و تعطیلات نوروز افزود: در این دوره، حوزه درمان سازمان با حضور تقریباً صددرصدی فعال بود و واحدهای بیمه‌ای نیز با حداکثر ظرفیت، پاسخگوی مراجعان بودند.

وی گفت: بازرسان سازمان تأمین اجتماعی نیز در سراسر کشور به‌صورت میدانی حضور داشتند و بر روند عرضه خدمات به ذی‌نفعان نظارت مستمر داشتند.

در پایان این نشست بر استمرار نظارت‌های میدانی، ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایت ذی‌نفعان تأکید شد.