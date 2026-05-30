سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی آذربایجان غربی از توزیع بیش از ۱۲۸۰۳ تن کود ازته میان بهرهبرداران بخش کشاورزی خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، اصغر فتحی، سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان، اظهار داشت: در این استان طی ۲ ماهه ابتدایی سال جاری، بیش از ۱۲۸۰۳ تن کود ازته میان بهرهبرداران بخش کشاورزی توزیع شد.
وی افزود: «استان آذربایجان غربی با دارا بودن اراضی وسیع کشت گندم، جو و کلزا، همچنین باغات انگور و سیب و مناطق جلگهای و حاشیه رودخانه ها، یکی از قطبهای مهم تولید محصولات زراعی و باغی در کشور محسوب میشود. تأمین نهادههای کشاورزی در این استان نقش مؤثری در افزایش بهرهوری و توسعه پایدار کشاورزی دارد.»
فتحی با اشاره به همکاری کارشناسان جهاد کشاورزی و شبکه توزیع شهرستانها گفت: «فرآیند تأمین و توزیع کود با رعایت استانداردهای فنی و نظارت دقیق انجام شده و رضایت کشاورزان را به همراه دارد.»
وی در پایان بیان کرد: «شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان با توجه به شرایط خاص استان و گستردگی روستاهای کشاورزی، برنامهریزی ویژهای برای تسهیل دسترسی بهرهبرداران به نهادهها در نظر گرفته است تا روند توزیع با سرعت و کیفیت بیشتری ادامه یابد.»