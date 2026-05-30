به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، اصغر فتحی، سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان، اظهار داشت: در این استان طی ۲ ماهه ابتدایی سال جاری، بیش از ۱۲۸۰۳ تن کود ازته میان بهره‌برداران بخش کشاورزی توزیع شد.

وی افزود: «استان آذربایجان غربی با دارا بودن اراضی وسیع کشت گندم، جو و کلزا، همچنین باغات انگور و سیب و مناطق جلگه‌ای و حاشیه رودخانه ها، یکی از قطب‌های مهم تولید محصولات زراعی و باغی در کشور محسوب می‌شود. تأمین نهاده‌های کشاورزی در این استان نقش مؤثری در افزایش بهره‌وری و توسعه پایدار کشاورزی دارد.»

فتحی با اشاره به همکاری کارشناسان جهاد کشاورزی و شبکه توزیع شهرستان‌ها گفت: «فرآیند تأمین و توزیع کود با رعایت استاندارد‌های فنی و نظارت دقیق انجام شده و رضایت کشاورزان را به همراه دارد.»

وی در پایان بیان کرد: «شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان با توجه به شرایط خاص استان و گستردگی روستا‌های کشاورزی، برنامه‌ریزی ویژه‌ای برای تسهیل دسترسی بهره‌برداران به نهاده‌ها در نظر گرفته است تا روند توزیع با سرعت و کیفیت بیشتری ادامه یابد.»