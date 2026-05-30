بازیکن تیم ملی تنیس اردن از رویارویی با نماینده رژیم صهیونیستی انصراف داد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تحریم ورزشکاران رژیم صهیونیستی بعد از کشتار مردم غزه روز به روز در حال جهانی شدن است در همین رابطه سایت المقاطعه از انصراف طلال شطاره، تنیسور اردنی در مسابقات جهانی نوجوانان قبرس مقابل نماینده رژیم اشغالگر خبر داد.
در هفته جاری برای دومینبار است که ورزشکاران مسلمان اسرائیلیها را در میادین ورزشی بایکوت میکنند.
هفته گذشته هم قهرمان کویتی در رشته جوجیتسو از دست دادن به نماینده رژیم اشغالگر در سکوی اهدال مدال خودداری کرد که بازتاب گستردهای داشت.
حالا ورزشکار اردنی برخلاف مواضع دولت کشورش که در کنار صهیونیستها در جنایت غره ایستاده، به عنوان نماینده مردم اردن مقابل این ورزشکار صهیونیست به میدان نرفت.
شطاره نفر دوم بهترین تنیسورهای اردن به شمار میآید و برای این مسابقات جهانی در اوج آمادگی بود ولی در مرحله اول وقتی دید به قرعه اسرائیلی افتاد، تصمیم گرفت طرف انسانیت را بگیرد.