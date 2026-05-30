پوریا حسینخانزاده ستاره مازندرانی والیبال ایران، راهی سریآ ایتالیا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ باشگاه کونئو ایتالیا به صورت رسمی از جذب پوریا حسینخانزاده خبر داد تا ستاره مازندرانی جوان والیبال ایران، فصل آینده را در سوپرلیگ این کشور سپری کند.
در روزهای گذشته پوریا حسینخانزاده در مصاحبهای اعلام کرده بود که فصل آینده راهی تیم کونئو خواهد شد و حالا این باشگاه ایتالیایی به صورت رسمی انتقال او را تأیید کرده است. بدین ترتیب دریافتکننده قدرتی تیم ملی والیبال ایران، فصل جدید را با پیراهن کونئو در رقابتهای سریآ ایتالیا آغاز خواهد کرد.
باشگاه کونئو در معرفی ستاره ایرانی خود، از او به عنوان یکی از قدرتمندترین مهاجمان والیبال ایران یاد کرد. در متن منتشرشده از سوی این باشگاه آمده است که حسینخانزاده، که به «ترمیناتور» شهرت دارد، در فصل آینده یکی از مهرههای اصلی خط حمله تیم خواهد بود. کونئو همچنین با انتشار پیامی به زبان ایتالیایی، به این بازیکن ایرانی خوشامد گفت.
حسینخانزاده ستاره بابلی والیبال کشورمان، فصل گذشته را در لوبه سپری کرد، اما نتوانست روزهای چندان موفقی را پشت سر بگذارد و فرصتهای زیادی برای درخشش به دست نیاورد و در میانه فصل جدا شد و به العربی قطر پیوست. حالا او امیدوار است با حضور در کونئو و کسب دقایق بازی بیشتر، تواناییهای خود را به نمایش بگذارد و به یکی از چهرههای تأثیرگذار لیگ برتر والیبال ایتالیا تبدیل شود.
واکنش پوریا حسینخانزاده به بازگشت به سریآ
پس از جدایی پر سر و صدای پوریا حسینخانزاده، بازیکن ایرانی متولد سال ۲۰۰۴، از لوبه، او فصل آینده به سوپرلیگ ایتالیا بازمیگردد، اما این بار به عنوان بازیکن اصلی برای کونئو به میدان خواهد رفت؛ تیمی که قرارداد او را رسماً نهایی کرده است.
پائولو بروگیافردو، مدیر ورزشی کونئو، در این باره گفت: «من معتقدم جذب پوریا یک اقدام ضروری است، زیرا او بازیکنی با ویژگیهای تهاجمی برجسته است؛ چه در سرویس و چه در حمله. او در این بخشها بازیکن قدرتمندی است که ما بهوضوح باید برنامه بازی خود را با چمپلین و استرلائو (دو بازیکن دیگر کونئو) تکمیل کنیم. او بازیکنی است که سال گذشته بسیار خوب عمل کرد و همانطور که همه میدانیم، در این فصل از ایتالیا به فینال لیگ قهرمانان آسیا رسید و عنوان بهترین سرویسزن را از آن خود کرد. ما واقعاً شاهد رشد قابل توجهی در او بودهایم که به ما اعتمادبهنفس زیادی درباره سهم بالقوهاش در اهدافمان میدهد. احساس کردم او بسیار باانگیزه و مصمم است. راستش را بخواهید، مذاکره بسیار سریعی بود؛ به این معنا که پس از جلسه اولیه، هدف این بود که در هر دو طرف به توافق برسیم و این باعث افتخار ماست، زیرا نشان میدهد یک بازیکن جوان با انگیزه بالا وارد تیم خواهد شد.»
پوریا حسینخانزاده نیز درباره این انتقال گفت:
«لیگ ایتالیا یکی از بهترین لیگهای دنیاست و من کاملاً دوست دارم در بهترین لیگ دنیا خوب بازی کنم. همیشه علاقه خاصی به لیگ ایتالیا داشتهام. هدف من با کونئو این است که تمام تلاشم را بکنم، به همتیمیها و باشگاه کمک کنم و هواداران را خوشحال کنم. من مذاکرات بسیار خوبی با مربی و باشگاه داشتهام و امیدوارم بتوانیم فصل خوبی را با هم داشته باشیم. همه ما میدانیم کونئو تیم بزرگی است.»
پوریا حسین خانزاده متولد ۱ تیر ۱۳۸۳ شهرستان بابل و عضو تیم ملی والیبال ایران است.
پوریا حسین خانزاده در سال ۱۳۹۹ توسط مسعود آرمات به تیم ملی نوجوانان ایران دعوت شد در آن سال توانست به همراه تیم ملی نوجوانان ایران مقام سوم مسابقات والیبال نوجوانان جهان ۲۰۲۱ به میزبانی ایران را کسب کند. وی از مهرههای کلیدی ایران در آن مسابقات بود و در سال ۲۰۲۲ در مسابقات زیر ۲۰ سال آسیا به همراه تیم ملی ایران توانست مقام قهرمانی آسیا را کسب کند و در سال ۲۰۲۳ توسط بهروز عطایی به تیم ملی بزرگسالان ایران دعوت شد وی در لیگ برتر والیبال فصل ۱۴۰۱ به عنوان پدیده لیگ شناخته شد.