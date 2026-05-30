هادی حق شناس با بیان اینکه نباید تاخیر در تخصیص اعتبارات توسط دستگاههای اجرایی مانع تکمیل طرحها شود، بر جذب هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار باقی مانده عمرانی استان تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ؛ استاندار گیلان در جلسه کمیته جذب اعتبارات ذیل شورای توسعه و برنامه ریزی استان در سالن غدیر استانداری با اشاره به اهمیت هزینهکرد صحیح منابع مالی در دستگاههای اجرایی گفت: تقویت زیرساختها و اجرای طرحهای عمرانی از مهمترین وظایف دولت است.
وی با بیان اینکه ایجاد راهها، توسعه شبکههای مخابراتی، اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای و سایر طرحهای زیربنایی از مهمترین دستاوردهای دولت محسوب میشود، افزود: نتیجه ملموس عملکرد دولتها برای مردم در توسعه زیرساختها و اجرای طرحهای عمرانی نمایان شود.
استاندار گیلان با اشاره به روند تخصیص اعتبارات در سالهای گذشته در دستگاههای اجرایی بیان کرد: در برخی مقاطع، اعتبارات عمرانی با تأخیر و یا درصدهای پایین تخصیص یافته که این موضوع اجرای طرحها را با مشکل مواجه کرده است، در حالی که طرحهای عمرانی نیازمند تأمین بهموقع منابع هستند تا در فصل مناسب اجرایی شوند.
حقشناس همچنین با تأکید بر ضرورت شفافسازی وضعیت اعتبارات و اسناد خزانه تصریح کرد: فلسفه برگزاری این جلسه بررسی دقیق وضعیت منابع نقدی و اسناد تخصیصی است تا دستگاههای اجرایی و مدیران ذیربط گزارشی روشن از روند تخصیصها، مشکلات موجود و راهکارهای پیشرو ارائه کنند.
وی با بیان اینکه ابتدا وضعیت اعتبارات نقدی و سپس اسناد تخصیصی بهصورت دقیق بررسی شود، افزود: این امر سبب میشود تا تصمیمگیریها بر مبنای اطلاعات شفاف و دقیق انجام گیرد و روند اجرای طرحهای استان شتاب بیشتری پیدا کند.
استاندار گیلان با تکلیف به دستگاههای اجرایی در خصوص شناسایی اولویت و نیازهای خود در حوزههای مختلف به منظور تکمیل طرح های عمرانی در استان گفت: انتظار میرود دستگاههای اجرایی پیش از فرآیند تخصیص اعتبارات، اولویتها و نیازهای خود را بهصورت دقیق مشخص کنند تا منابع موجود به شکل هدفمند و اثربخش هزینه شود.
حق شناس با اشاره به اهمیت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی بیان کرد: هرچه برنامهریزی و آمادگی دستگاهها پیش از تخصیص اعتبارات بیشتر باشد، روند اجرای طرحها با سرعت و کیفیت بهتری دنبال خواهد شد.
وی با تأکید بر اهمیت زمانبندی مناسب در اجرای طرحهای عمرانی تصریح کرد: شش ماه نخست سال به دلیل شرایط مناسب اجرایی، بهترین فرصت برای پیشبرد و تکمیل طرحهای عمرانی در استان است.
استاندار گیلان با بیان اینکه نباید تاخیر در تخصیص اعتبارات توسط دستگاههای اجرایی مانع تکمیل پروژهها شود، گفت: هرگونه تأخیر در فرآیند جذب اعتبارات و اجرای طرحها میتواند روند توسعه زیرساختی استان را تحت تأثیر قرار دهد و فرصتهای موجود را از بین ببرد.
استاندار گیلان با بیان اینکه کل اعتبارات استان ۱۰ هزار میلیارد تومان است گفت : مجموع اعتبارات باقیمانده در استان حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان است که از این میزان، بخشی مربوط به اسناد خزانه و بخش دیگر مربوط به اعتبارات نقدی دستگاههای اجرایی است که هنوز به طور کامل جذب نشدهاند.