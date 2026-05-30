رئیس جمهور در پیامی، درخشش بانوان شایسته کشورمان در رقابتهای والیبال آسیای مرکزی (کاوا) و کسب عنوان قهرمانی این رقابتها در دومین دوره پیاپی را به ملت بزرگ ایران، گروه فنی، مربیان و اعضای پرتلاش ملی پوشان والیبال زنان ایران تبریک گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای پزشکیان در پیامی با تبریک قهرمانی ملی پوشان والیبال بانوان کشورمان در رقابتهای والیبال آسیای مرکزی تصریح کرد: این پیروزی ارزشمند، نشان داد که زنان این مرز و بوم با اتکا به استعداد، پشتکار و روحیه بلند خود، در عرصههای گوناگون علمی، فرهنگی و ورزشی، توانایی فتح قلههای افتخار و اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران را در میدان های بینالمللی دارند.
متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
درخشش بانوان شایسته کشورمان در رقابتهای والیبال آسیای مرکزی (کاوا) و کسب عنوان قهرمانی این رقابتها برای دومین دوره پیاپی، یک بار دیگر توان، همت و ظرفیت بزرگ زنان ایران اسلامی را به نمایش گذاشت.
این پیروزی ارزشمند، نشان داد که زنان این مرز و بوم با اتکا به استعداد، پشتکار و روحیه بلند خود، در عرصههای گوناگون علمی، فرهنگی و ورزشی، توانایی فتح قلههای افتخار و اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران را در میدان های بینالمللی دارند.
اینجانب، ضمن تبریک صمیمانه این قهرمانی به ملت بزرگ ایران، گروه فنی، مربیان و اعضای پرتلاش ملی پوشان والیبال زنان، از زحمت های آنان قدردانی می کنم و تداوم موفقیت، سربلندی و افتخارآفرینی بانوان عزیز کشورمان را در پرتو الطاف الهی مسئلت دارم.
مسعود پزشکیان
رئیس جمهوری اسلامی ایران