رئیس جمهور در پیامی، درخشش بانوان شایسته کشورمان در رقابت‌های والیبال آسیای مرکزی (کاوا) و کسب عنوان قهرمانی این رقابت‌ها در دومین دوره پیاپی را به ملت بزرگ ایران، گروه فنی، مربیان و اعضای پرتلاش ملی پوشان والیبال زنان ایران تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای پزشکیان در پیامی با تبریک قهرمانی ملی پوشان والیبال بانوان کشورمان در رقابت‌های والیبال آسیای مرکزی تصریح کرد: این پیروزی ارزشمند، نشان داد که زنان این مرز و بوم با اتکا به استعداد، پشتکار و روحیه بلند خود، در عرصه‌های گوناگون علمی، فرهنگی و ورزشی، توانایی فتح قله‌های افتخار و اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران را در میدان های بین‌المللی دارند.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

درخشش بانوان شایسته کشورمان در رقابت‌های والیبال آسیای مرکزی (کاوا) و کسب عنوان قهرمانی این رقابت‌ها برای دومین دوره پیاپی، یک بار دیگر توان، همت و ظرفیت بزرگ زنان ایران اسلامی را به نمایش گذاشت.

این پیروزی ارزشمند، نشان داد که زنان این مرز و بوم با اتکا به استعداد، پشتکار و روحیه بلند خود، در عرصه‌های گوناگون علمی، فرهنگی و ورزشی، توانایی فتح قله‌های افتخار و اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران را در میدان های بین‌المللی دارند.

اینجانب، ضمن تبریک صمیمانه این قهرمانی به ملت بزرگ ایران، گروه فنی، مربیان و اعضای پرتلاش ملی پوشان والیبال زنان، از زحمت های آنان قدردانی می کنم و تداوم موفقیت، سربلندی و افتخارآفرینی بانوان عزیز کشورمان را در پرتو الطاف الهی مسئلت دارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران